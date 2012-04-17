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Международный молодежный научный форум открылся в Минске

17 апреля 2012 13:45
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Новости Беларуси. Интеллектуальная конкуренция. В Минске открылся Международный молодежный научный форум. Ученые из Беларуси, России, Украины и Казахстана представят лучшие креативные разработки. А это более полутысячи проектов из разных областей науки: от дизайна упаковки до новых технологий в производстве.

Жюри оценит не только уникальность идеи, но и ее прикладной характер. По статистике, в производство внедряется около половины всех проектов молодых ученых.

Лучшие работы будут опубликованы в специальном сборнике и профинансированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере науки # Государственная политика # Национальная академия наук Беларуси # Наука # Сергей Килин # Военная академия Республики Беларусь

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