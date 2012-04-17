Международный молодежный научный форум открылся в Минске

Новости Беларуси. Интеллектуальная конкуренция. В Минске открылся Международный молодежный научный форум. Ученые из Беларуси, России, Украины и Казахстана представят лучшие креативные разработки. А это более полутысячи проектов из разных областей науки: от дизайна упаковки до новых технологий в производстве.

Жюри оценит не только уникальность идеи, но и ее прикладной характер. По статистике, в производство внедряется около половины всех проектов молодых ученых.

Лучшие работы будут опубликованы в специальном сборнике и профинансированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.