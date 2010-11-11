Марчел Сокирка (Молдова): Уровень медицины и хирургии в Беларуси такой, как в высокоразвитой европейской стране

Об итогах и дальнейших путях развития хирургической службы Беларуси говорили участники 14-го съезда хирургов республики. Форум открылся сегодня в Витебске.

Помимо наших специалистов, на съезд приехали представители 10 стран — а это более 250 делегатов. Круг тем обширен: от кардио- и сосудистой хирургии, до операций на поджелудочной железе.

Особое внимание специалисты уделяют трансплантации органов и тканей. Эта область медицины в Беларуси активно развивается. Только за последние девять месяцев в Беларуси уже выполнено более 80 операций по пересадке почек и 17 трансплантаций сердца. Кроме того, участники форума смогут напрямую пообщаться с коллегами из Италии посредством телемоста Витебск-Милан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Марчел Сокирка, ассистент кафедры общей хирургии Медицинского государственного университета Кишинева (Молдова):

В Беларуси я впервые. Уровень медицины и хирургии здесь на хорошем уровне. Ее можно сравнить с очень хорошей развитой европейской страной. То есть внедрены современные хирургические методы лечения, которые ничем не уступают никаким методам лечения.

Тадеуш Врублевский, профессор кафедры общей хирургии и трансплантологии печени Варшавского медицинского университета (Польша):

Оценивается хирургия Беларуси очень высоко. Видно, что вы достигли большого прогресса — как в области трансплантологии, так и в видеохирургии. Я посетил Минский центр пересадки органов и был очень восхищен — всё там на высоком уровне и имеет большие достижения в трансплантологии за очень короткое время.