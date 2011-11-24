Лукашенко — ученым, которые жалуются на недостаток бюджетного финансирования: Если вы такие умные, то почему такие бедные?

Новости Беларуси, Минск. Ученые должны зарабатывать на собственных идеях, перестав уповать только на помощь государства. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на встрече с научной общественностью Беларуси.

В Беларуси более 80% средств, выделяемых на поддержку исследований, направляют на прикладные разработки и фундаментальную науку. А в некоторых государствах СНГ Академии наук существуют на уровне общественных организаций.

Президент предлагает пересмотреть структуру организации нашей науки, сделав ее более эффективной для экономики.

Александр Лукашенко:

Пора уже белорусским ученым повернуться лицом к жизни, чтобы буквально каждый гражданин, во многом за счет налогов которого вы существуете, увидел плоды вашего труда. Хочется услышать, что нужно сделать, чтобы ваш интеллектуальный труд приносил наибольшую пользу стране — ну и вам, конечно.

Немало споров вызывают вопросы финансирования. Нередко приходится слышать жалобы: на науку мало денег выделяется из бюджета. Но если вы такие умные, а ученые, безусловно, это самые умные люди в обществе, то почему такие бедные? Наука должна перестать уповать только на помощь государства, а больше рассчитывать на собственные силы: искать заказы на свою продукцию, организовывать собственные опытные участки для внедрения новой техники. Есть идея, получили результат, опытный участок — я всегда поддерживал это — покажите эту деталь, узел, новые семена, культуры. Завтра мы заплатим вам немалые деньги, и будем внедрять в народном хозяйстве.

Александр Лукашенко обратился к ученым с вопросом, что нужно сделать, чтобы их интеллектуальный труд приносил наибольшую пользу стране. В качестве другой модели президент предложил практику западных стран, где фундаментальная наука сосредоточена в университетах, а топовые прикладные исследования проводят корпорации. Александр Лукашенко отметил, что ему особенно интересно услышать мнение молодых ученых, которые не раз бывали за рубежом и могут сравнить наш и иностранный опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы труд ученых был высокооплачиваемым, а ученый в обществе был настоящей центральной фигурой. Я исхожу из того, что хороший ученый — это величайшая редкость, их много быть не может.

Почему вы, люди толковые, сами себя создавшие в этой жизни как учёные миритесь с тем, что рядом с вами такие же кандидаты и доктора, которые не то что пользы не приносят, а такое звание имеют и порой от государства и общества получают гораздо больше, чем вы — люди, имеющие такие же звания, но после их получения работающие так же интенсивно на эти звания и вообще работающие в науке.

Недостаточный эффект приносит и та поддержка, которая оказывается молодым ученым, аспирантам и студентам. Почему они не задерживаются в науке? Поэтому я хотел бы пригласить вас к острому, заинтересованному и откровенному разговору.