Ликбез: Как получают атомную энергию

Когда стало ясно, что углеводородные источники сырья, такие как нефть, газ, уголь – исчерпываются. Это означает, что мы должны искать новые виды энергии. Сейчас очень серьёзно встал вопрос о возможности катастрофических изменений климата, связанных с тем, что обычные тепловые станции создают парниковый слой газа. И в результате, на Земле происходит глобальное потепление. Это абсолютно определённо. Надо искать новые виды энергии, которые не приводят к этому.

Кувшинов Вячеслав Иванович:

Строение атома и структура атома (то что он имеет внутри ядро) стало известно только в прошлом веке. Когда шла Вторая мировая война шла, стало ясно, что из ядра атома можно извлечь колоссальную энергию. Естественно, продумывался вариант, как это можно использовать с точки зрения оружия, с точки зрения атомной бомбы.

И только в 50-х годах, встал вопрос о мирном использовании атомной энергии, возникло понятие «мирный атом».

Первая Атомная электростанция в Советском Союзе была построена в Обнинске. Любопытно, что директором первой Атомной электростанции был академик Андрей Капитонович Красин, который, кстати, потом стал директором Института энергетических и ядерных исследований «Сосны».

Кувшинов Вячеслав Иванович:

Возьмём протоны и нейтроны, из которых состоит ядро. Если они сидят внутри ядра – они тесно связаны ядерными силами. Почему тесно? Потому что, например, два протона – имеют одинаковый электрический заряд, они должны колоссально отталкиваться, однако, они стянуты. Таким образом, внутри ядра есть ядерные силы. И, оказывается, что часть массы протонов и нейтронов переходит в энергию. И существует такая знаменитая формула, которую сейчас даже на майках пишут E = Mc2 . E - энергия, M - это масса частиц, С в квадрате – это скорость света.

Оказывается, есть ещё специальная энергия, которая связана с массой тела. И если в ядре есть какая-то запасённая энергия, если ядро раскололи, то эта энергия в виде энергии осколков выделяется. И именно её количество (Е) равно (М) на (квадрат скорости света). Вот в результате деления одного ядра у вас появляется некая энергия в виде энергии осколков.

Тут интересно то, что когда происходит деление большого количества, например, уранового топлива, то происходит цепная ядерная реакция. Это означает, что ядра делятся практически одновременно. При этом выделяется колоссальное количество энергии. Например, 1,5 кг уранового топлива может заменить 1,5 вагона угля.

Какую роль играет скорость света в этой универсальной формуле?

Кувшинов Вячеслав Иванович:

Эйнштейн построил свои формулы изменения скорости света из одной системы координат в другую, из которой следует, что скорость света – постоянная, а все другие скорости других тел и предметов – меняются. Любопытно, что из формулы относительности Эйнштейна выходит, что путешествие во времени – возможно! Из неё следует так называемый «парадокс близнецов». Он заключается в том, что один из близнецов, находящийся в ракете, разогнанной до скорости, близкой к скорости света, состарится меньше своего брата, остающегося на Земле.

Кувшинов Вячеслав Иванович, профессор, генеральный директор «Объединённого института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

По данным МАГАТЭ, только включение атомной энергии дает наиболее низкую стоимость электроэнергии. Белорусы увидят это преимущество в своих «жировках».

По исследованиям МГАТЭ к 2020 в топливно- энергетическом балансе Беларуси возникнет, как говорят, дыра. Специалисты утверждают, что закрыть пробел в потреблении энергии возможно будет только с помощью действующей атомной электростанции.

По данным МАГАТЭ в мире действует 441 энергоблок. Вокруг Беларуси 5 атомных электростанций. В соседской Украине действует Ровенская АЭС, в России – Смоленская, Ленинградская и в процессе строительства Балтийская АЭС.

Николай Груша, директор Департамента ядерной энергетки Министерства энергетики РБ:

Основная задача строительства АЭС, и вообще, основная задача энергетической политики в РБ – это снижение зависимости от поставок природного газа.

В вводом в эксплуатацию АЭС мощностью более 2 млн киловатт, во-первых, будет вырабатываться порядка 27-29 % всей производимой электроэнергии на АЭС. Это позволит заместить примерно 5 млрд кубических метров природного газа. То есть почти четверть того, что мы сегодня потребляем.