Ликбез: Для чего нужен Большой андронный коллайдер

Бозон Хиггса - последний недостающий элемент современной теории элементарных частиц, так называемой Стандартной модели. Это гипотетическая частица отвечает за массы всех других элементарных частиц. Однако теория не позволяет точно установить массу бозона Хиггса. Ученые рассчитывают, что найти эту частицу (или убедиться в том, что ее не существует) позволят эксперименты на Большом адронном коллайдере.

Кувшинов Вячеслав Иванович, профессор, генеральный директор «Объединённого института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

Основной целью является поиск частицы Хиггса. Только с помощью этих частиц, по современным представлениям, можно придать всем другим частицам массу.

Сокращённо БАК – это ускоритель заряженных частиц, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов, в результате чего происходит их столкновение. Коллайдер построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. Эта самая крупная экспериментальной установкой в мире. В ее строительстве и исследованиях участвовали и участвуют более 10 000 учёных и инженеров из более чем 100 стран.

Шумейко Николай Максимович, директор Центра физики высоких энергий элементарных частиц:

Это прорыв в познании глубины материи. Поскольку энергия эта на порядок выше, чем до сих пор достигнутая. Есть технологическая составляющая. Это электроника - конечно, радиационностойкая. Это новые типы детекторов, это самый глубокий вакуум, который можно достичь, это криогенная техника – сверхнизкие температуры, которые можно достичь.

Большим коллайдер назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м; адронный — из-за того, что он ускоряет адроны, то есть тяжёлые частицы, состоящие из кварков; коллайдером потому, что пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных точках столкновения.

Туннель с длиной окружности 26,7 км проложен под землёй на территории Франции и Швейцарии. Глубина залегания туннеля — от 50 до 175 метров. Для удержания, коррекции и фокусировки протонных пучков используются 1624 сверхпроводящих магнита, общая длина которых превышает 22 км. Магниты работают при температуре 1,9 K (что составляет −271 °C). Это даже немного ниже температуры перехода гелия в сверхтекучее состояние.

Кувшинов Вячеслав Иванович:

Греки считали, что атом неделимый (в переводе с греч. «Атом» – «неделимый»). По современным представлениям, существуют такие частицы, которые нельзя разделить: кварки, мизоны… По современным представлениям все эти частицы – точки, т.е. мы не видим у них никакой внутренней структуры. В частности, протоны и нейтроны состоят из кварков.

Учёный, который изобрёл это слово, исходил из книги Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану». Там чайки летят и кричат: «Кваарк! Кваарк! Кваарк!». Это удивительная новая форма материи! Оказывается, что эти кварки не могут вылетать из протонов – они внутри всегда заперты – и там сидят! Их выбить нельзя! Мы можем стукнуть по ним, но они не вылетают.

Если представить, что учёным, однажды, удастся выбить кварки – это будет колоссальное открытие с точки зрения науки?

Кувшинов Вячеслав Иванович:

Кварки внутри протонов связаны между собой, и теряют при этом массу. Запасённая масса внутри протона – колоссальна! Т.е. гораздо больше, чем в ядре. Но, поскольку, мы сейчас не можем расколоть протон, то мы и не можем эту энергию вытащить. В этом смысле, если бы нам удалось, что, совершенно, пока невозможно, то, конечно, выделилась бы и эта колоссальная энергия.

Оказывается, если столкнуть ядра тяжёлых ионов, то тогда образуются столь высокие температуры и плотности, которые, кстати, близки, к тем плотностям и температурам, которые были при зарождении Вселенной в результате Большого взрыва.