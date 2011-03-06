Кузница белорусского картофеля: белорусские специалисты создали специальный селекционно-гибридный модуль

Чтобы не только накормить «вторым хлебом» всю страну, но и заработать на экспортных рынках, в отечественном центре картофелеводста создали специальный селекционно-гибридный модуль. Это позволит выводить в сжатые сроки принципиально новые сорта при наименьших затратах.

Он и созревает раньше, и с одного куста дает не меньше двух килограммов. А что самое главное, выделяется вкусом среди других. Новый сорт картофеля «Лилея», разработанный белорусскими селекционерами, в гонке за урожай давно оставил позади конкурентов. Клубневая культура не то что на полках белорусских магазинов не задерживается, за экспортными заказами с трудом успевает.

Вадим Маханько, заведующий отделением селекции картофеля научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Республики Беларусь:

Кроме того, что они прекрасно себя показывают в различных климатических зонах РФ, они уникальны и по своим вкусовым качествам и по своему товарному виду. Они нашли там уже своего потребителя

Чтобы накормить картошкой не только всю страну, но и ближайших соседей, в отечественном центре картофелеводства создали специальный селекционно-гибридный модуль. Новинка последних двух лет позволит создавать принципиально новые сорта при наименьших затратах.

Иван Колядко, заместитель генерального директора по научной работе научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Республики Беларусь:

На создание одного сорта обычно требуется от 8 до 12 лет. Создание модуля позволит нам до полутора раз сократить сроки создания сорта.

Весной и летом наиболее востребован ранний картофель, который приходится завозить с юга Украины. Теперь у белорусов может появится свой.

Денис Ильяшенко, старший научный сотрудник отдела иммунитета и защиты картофеля научно-практического центра по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Республики Беларусь:

Новое оборудование модуля позволит нам на современном уровне проводить исследования иммунитета картофеля и получать новые устойчивые сорта

Восемь теплиц, наполненных новейшим оборудованием не хуже современных компьютеров. Именно здесь производство «второго хлеба» превращают в доходный бизнес. В этой комнате находится кузница белорусского картофеля — здесь сорта разрабатываются, выращиваются и спустя несколько лет появляются на столах у белорусов

Пока на мировых рынках цены на рис и пшеницу ставят рекорд за рекордом, картофель становится самой важно сельхозкультурой. А значит, у белорусских производителей с их рентабельностью есть все шансы неплохо заработать и на экспортных рынках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».