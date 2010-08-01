Кто приезжает в Беларусь в поисках дорогостоящих брагинских метеоритов?

Космический бизнес. Корень этой истории уходит в далекий 12 век. Именно тогда, если верить историкам на юго-восточную часть современной Беларуси пролился знаменитый Брагинский метеоритный дождь. Его плодами заинтересовались уже в нашем времени.

Если верить местным жителям в поисках небесных объектов, которые на черном рынке стоят десятки и даже сотни тысяч долларов, приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга. Причем вывозят найденное они, в общем-то, легально. Поскольку в белорусском законодательстве вообще метеоритный бизнес никак не значится.

Если верить летописи, в 12 веке на территории Беларуси упал не один метеорит – прошел настоящий ливень из внеземных осколков. Правда, история погребла космические останки по-своему. Ведь там, где метеорит нашел последний покой, теперь захоронены целые деревни. До Чернобыля меньше 30 километров.

Тот космос оказался худшим предчувствием. Через несколько веков после того как метеорит сменил заоблачную прописку, в окрестностях его падения людей переселяли тысячами. Каменный пришелец словно обозначил территорию, которая после катастрофы в Чернобыле стала зоной. Отчуждения.

Сергей Сарычев:

– Он рассыпался в районе деревень Капоренка, Людвиново…

Уж он-то знает, какой урожай может приносить то космическое поле. Ведь в середине 80-х отец Сергея Сарычева сам докопался до внепланетного прошлого. На относительно небольшой камень наткнулись, когда вспахивали землю. Попытались разбить его молотком, но галактический булыжник на земную провокацию не поддался.

Сергей Сарычев:

– Только летели искры. Камень был небольшой по размеру, но весом 19,5 килограмм. Если взять соразмерный ему по размеру булыжник, то он будет килограмм 8-10.

Весомая находка оказалась цвета ржавчины, а когда в доме появились ученые, за отцом Сергея не заржавело. Метеорит на время отдали исследователям, но потом его след стал как на небе при падении – вроде и был, но исчез очень быстро.

Теперь – это зона радиации, но охотников за космическими валунами, земные опасности, похоже, не пугают.

Сергей Сарычев:

– Они знают примерное направление падения этих метеоритов. Они этим занимаются, я понял это по их словам, уже не один десяток лет.

Людей с лопатами и миноискателями в этой деревне уже не просто видят – знают. Несколько человек, чаще всего из Питера, в Красное приезжают как к себе домой, тем более, дом практически всегда снимают один и тот же. Могут наведаться на три дня, могут – на неделю. Но находками перед местными никогда не хвастают.

Сергей Сарычев:

– Подробности не очень хотят рассказывать, что и как.

Оно и понятно: такие подземные находки сегодня невероятно прибыльный земной бизнес. Любопытно другое: наведаться в «метеоритные» места можно только по специальному разрешению. А чтобы его получить, нужно заранее указывать цель посещения зараженной местности.

Николай Цыбулько, заместитель начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС:

– В 2008 году к нам было обращение Института геологии рудных месторождений, петрографии, минерологи и геохимии Российской Академии Наук. Да, действительно, мы выдали им разрешение.

Ольга Бакланова, корреспондент СТВ:

– Больше за подобными пропусками к вам не обращались?

Николай Цыбулько:

– Совершенно правильно. Частным лицам мы пропуска не выдавали.

Руководитель центра культуры и досуга говорит, что сама не раз видела людей с подозрительным хобби. Жили здесь же, в деревне и однажды она даже пустила их на порог.

Наталья Николаевна:

– У нас обычно молния под хату бьет. А у них аппаратура была – они сказали: у вас что-то где-то лежит, поэтому бьет молния.

Ольга Бакланова, корреспондент СТВ:

– А зачем они приехали, вы не спрашивали?

Наталья Николаевна:

– Вот именно за метеоритом.

Наталья Николаевна даже пригласила гостей в дом культуры, но они сразу сказали, что торопятся за космическим творчеством.

Наталья Николаевна:

– А что им у меня делать? У меня метеоритов нет, кроме меня одной.

Ольга Бакланова, корреспондент СТВ:

– Они в зону отчуждения заезжают?

Наталья Николаевна:

– Да. Это деревни Капоренка, Калыбань, Залесье, туда где-то.

Но ведь и Сергей Сергеевич на одном из въездов в зону отселения дежурит чуть ли не с самого Чернобыля. И через его КПП в принципе никогда ничего не вывозили.

Сергей Мартыненко, дежурный КПП «Пирки»:

– Сколько я дежурю, не фиксировал, чтобы что-то вывозили.

Ольга Бакланова, корреспондент СТВ:

– С какими-нибудь булыжниками огромными не ездили?

Сергей Мартыненко:

– Нет. Мы досматриваем машины.

То ли забирались они в радиационную глушь, то ли проскакивали под благовидным предлогом, но, то, что копали и, главное докапывались – факт. Теперь уже документальный. На эксклюзивных кадрах, которые снимали сами искатели метеоритов, обращает на себя внимание дата записи: поиски велись за день до годовщины Чернобыльской катастрофы. Яма получается внушительной, но пока копатели не понимают, на что именно наткнулись. Похоже, не на то, что нужно. Раскопки продолжились и 27 апреля. Заметьте: непосредственно в день годовщины трагедии искатели не работали. И, похоже, вот оно, нашли, что искали…

Всеволод Бордон, кандидат геолого-минералогических наук:

– Приезжают, копают, раскапывают. Кто им разрешение давал? Сейчас разбираются… Конечно, жаль. Они представляют собой научную ценность.

Всеволод Евгеньевич, ведущий научный сотрудник музея при геологоразведочном институте, недоумевает. Как же так? Ведь брагинский метеорит имеет признанную в мире научную ценность, а кто-то свободно вывозит его из Беларуси.

Всеволод Бордон:

– В нашей коллекции 58 образцов со всего мира. Примерно треть из общего объема выменяны на пластинки брагинского метеорита. Прикидка, что найдено около двух тонн брагинского метеорита, но официально зарегистрировано, документально, 857 килограммов.

Первые образцы брагинского метеорита ученые обнаружили на московской толкучке. Его продавали как железо на развес. Впрочем, с тех времен изменились разве что цены. Ведь галактические камни по-прежнему сбывают на рынке. Только черном и сетевом.

В интернете – приземлившиеся валуны со всего мира. А вот и наш, брагинский. Примерно 5-6 долларов за грамм. И то, подешевел раза в два. Копатели сами сбили ценник, перенасытив рынок.

Примерно такой же камень, который на видео едва тянут четверо мужчин, есть и в уникальной коллекции. Но этим экземпляром, который выкопали искатели метеоритов, стекла музея точно не пополнились. А вот витрины интернет-магазина – скорее всего.

Впрочем, по словам ученых, то, что эта подземная громадина – действительно метеорит – еще нужно доказывать. Но в любом случае, без лицензии на поиски и специального разрешения вывозить из Беларуси нельзя даже куски глины. И уж подавно – уникальные находки. Это, кстати, юридически прописано. В кодексе о недрах.

Андрей Ковхуто, заместитель директора департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

– Это является достоянием государства и подлежит сдаче в музей. В кодексе о недрах прописаны редкие геологические находки, к которым относятся и метеориты.

Правда, с геологами могут поспорить филологи. Ведь метеориты изначально существовали вовсе не в земле, а в космосе. И чтобы подобных и других разночтений больше не случалось, как нас уверили в департаменте по геологии, закон решили доработать. И добавить-таки метеориты в земную юрисдикцию.

Что же касается территории, которая так полюбилась охотникам за галактическими валунами, ее планируют определить как памятник природы Беларуси. Видимо, пришло время собирать камни.

Ольга Бакланова, Андрей Новгородцев, Руслан Гринкевич, Людмила Орлова, телекомпания СТВ.