Компания Audi представила самый мощный и легкий суперкар R8

Компания Audi представила самую мощную модификацию суперкара R8, получившую название GT.

Новинка построена на базе автомобиля с десятицилиндровым двигателем, а ее масса по сравнению со стандартной машиной снижена на 100 килограммов, при этом отдача мотора увеличена на 40 лошадиных сил. Также модель получила дополнительные аэродинамические элементы кузова и более жесткую подвеску. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Audi.

Масса суперкара Audi R8 GT была снижена за счет установки более тонкого лобового стекла, замены заднего стекла на поликарбонатный аналог, установки фиксированного заднего антикрыла, замены крышки моторного отсека и заднего бампера на элементы, изготовленные из армированного углеволокном пластика, модернизации тормозных механизмов и впускной системы, а также за счет удаления части шумоизоляции моторного отсека, установки новых сидений и другого напольного покрытия. После этих доработок вес автомобиля снизился до 1525 килограммов, что, например, на 135 и 185 килограммов больше, чем у Porsche 911 GT3 и Lamborghini Gallardo Superleggera соответственно.

Мощность 5,2-литрового бензинового двигателя V10 увеличилась до 560 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент возрос на 10 Нм — до 540 Нм. Мотор работает в паре с модернизированной шестиступенчатой роботизированной коробкой передач R-Tronic. По данным компании Audi, с такой силовой установкой суперкар сможет разогнаться до «сотни» за 3,6 секунды (на три десятых секунды быстрее обычного R8 V10), а его максимальная скорость составит 320 километров в час.

Также новинка получила заниженную на 10 миллиметров подвеску с более жесткими амортизаторами и пружинами, мощные тормозные механизмы с 380-миллиметровыми карбон-керамическим дисками на передней оси и 356-миллиметровыми на задней, перенастроенную систему стабилизации и 19-дюймовые кованые колесные диски с покрышками размерности 235/35 спереди и 295/30 сзади.

На европейском рынке заказы на автомобиль начнут принимать летом текущего года, а первые экземпляры R8 GT доставят владельцам, как ожидается, только весной 2011. В качестве опции для новинки можно будет заказать каркас безопасности, кресла с четырехточечными ремнями безопасности и систему автоматического пожаротушения.

Всего планируется выпустить 333 экземпляра Audi R8 GT. Цены на машину в Германии будут начинаться от 193 тысяч евро, пишет Lenta.ru.