Канадские исследователи предложили лечить рак при помощи вируса

Канадские ученые разработали принципиально новый способ лечения рака предстательной железы с помощью низкопатогенного для человека вируса.

Реовирусы широко распространены в природе. Они не вызывают серьезных заболеваний у людей: в большинстве случаев заражение либо не проявляется никак, либо вызывает легкое поражение дыхательных путей или пищеварительного тракта, не требующее специального лечения. Как говорится в отчете об исследовании, опубликованном в журнале Cancer Research, у этих вирусов была обнаружена способность убивать клетки злокачественных новообразований, в частности рака яичника, груди, лимфоидной ткани, поджелудочной железы, а также глиомы. Ученые из Центра рака Тома Бейкера в Альберте впервые провели экспериментальное лечение рака простаты реовирусом.

В исследовании приняли участие шесть больных, у которых опухоль находилась на ранней стадии развития и не выходила за пределы предстательной железы. Каждому из них под контролем УЗИ сделали однократную инъекцию вируса в опухолевый узел. Через три недели в рамках планового лечения рака всем добровольцам провели операцию удаления простаты.

Исследование удаленных органов показало, что у всех больных вирус вызывал гибель раковых клеток, причем признаков его размножения в здоровых тканях не наблюдалось. Побочные эффекты от лечения были выражены слабо и включали легкие проявления простуды, проходящие сами по себе, передает БЕЛТА.

По словам исследователя Дона Морриса, успех эксперимента позволяет перейти к более масштабным клиническим испытаниям методики, а также изучить возможность ее применения при других формах рака.