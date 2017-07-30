Искусство вождения и точность стрельбы: белорусы стали вторыми в индивидуальной гонке на танковом биатлоне «АРМИ-2017»

Новости Беларуси. Белорусский экипаж показал второй результат в индивидуальной гонке танкового биатлона на армейских международных играх. Состязания принимает подмосковный полигон «Алабино». Наши танкисты показали традиционно высокий результат по стрельбе – поражены все мишени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но стать первыми помешала роковая случайность. Во время преодоления препятствия танк занесло. Корпус боевой машины зацепил столб. В результате судейская коллегия прибавила экипажу минуту штрафного времени.

Первый этап танкового биатлона – индивидуальная гонка – самый продолжительный. Наши экипажи еще выйдут на старт 1 и 5 августа. По итогам заездов будет составлен рейтинг лучших. В полуфинальную эстафету выйдут 12 команд из 18. И только 4 смогут сразиться в финале за места на пьедестале.