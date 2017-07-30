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Искусство вождения и точность стрельбы: белорусы стали вторыми в индивидуальной гонке на танковом биатлоне «АРМИ-2017»

30 июля 2017 13:26
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Новости Беларуси. Белорусский экипаж показал второй результат в индивидуальной гонке танкового биатлона на армейских международных играх. Состязания принимает подмосковный полигон «Алабино». Наши танкисты показали традиционно высокий результат по стрельбе – поражены все мишени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Искусство вождения и точность стрельбы: белорусы стали вторыми в индивидуальной гонке на танковом биатлоне «АРМИ-2017»-1

Но стать первыми помешала роковая случайность. Во время преодоления препятствия танк занесло. Корпус боевой машины зацепил столб. В результате судейская коллегия прибавила экипажу минуту штрафного времени.

Первый этап танкового биатлона – индивидуальная гонка – самый продолжительный. Наши экипажи еще выйдут на старт 1 и 5 августа. По итогам заездов будет составлен рейтинг лучших. В полуфинальную эстафету выйдут 12 команд из 18. И только 4 смогут сразиться в финале за места на пьедестале.

# Армия Беларуси # Наука

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