Иран провел испытания ракет класса «земля-море»

Иран провел успешные испытания пяти типов ракет собственной разработки для поражения морских целей.

Ракеты поразили цель одновременно. Также были проведены маневры скоростных военных мини-катеров.

Пуски проводились в рамках масштабных учений иранской армии «Великий пророк 5», начавшихся в Ормузском заливе в пятницу, 23 апреля. По словам заместителя командующего Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) бригадного генерала Хоссейна Салами (Hossein Salami), главной целью учений является демонстрация «силы и решимости защищать независимость Ирана».

За развитием ракетных технологий в Иране следят США, которые настаивают на введении более жестких санкций в отношении этой страны в связи с ядерной программой Тегерана.

С 1992 года Иран активно занимается разработкой собственной военной техники. В частности, на вооружении армии Ирана стоят ракеты «Шахаб-3», способные поражать цели в Израиле и на американских военных базах в регионе. Кроме различных типов ракет, страна производит собственную бронетехнику, подводные лодки и истребители, пишет Lenta.ru.