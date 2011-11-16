Прямой эфир

Импортозамещение. В Беларуси разработана среда для выявления золотистого стафилококка

16 ноября 2011 11:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Жук, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»:
По программе импортозамещения перед нами была поставлена задача разработать среды для выявления золотистого стафилококка. Мы разработали. В итоге мы десятки тысяч долларов в год экономим. Если расширять ассортимент, то речь пойдет и о сотнях тысяч долларов.

Порядка 20% населения являются постоянными носителями золотистого стафилококка. Он способен вызывать целую вереницу болезней: прыщи, фурункулы, целлюлит, жировую гранулему, карбункулы, абсцессы, пневмонию, менингиты, токсический шок, сепсис. В США регистрируется более ста тысяч случаев инфицирования стафилококком в год, многие со смертельным исходом

# Наука # Белоруссия

Другие новости рубрики

Все новости
15 ноября 2011 17:32

Руководитель Центра развития предпринимательства (Эстония): Когда оказываешься здесь, понимаешь, что нам самим есть чему учиться у Беларуси

11 ноября 2011 05:43

Белорусские полярники намерены изучить толщину озонового слоя над Антарктидой

03 ноября 2011 06:59

Проректор университета Фукусимы: В Беларуси нам предложили новый подход к картографированию пострадавших территорий