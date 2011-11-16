Импортозамещение. В Беларуси разработана среда для выявления золотистого стафилококка

Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Жук, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ГНУ «Институт физиологии НАН Беларуси»:

По программе импортозамещения перед нами была поставлена задача разработать среды для выявления золотистого стафилококка. Мы разработали. В итоге мы десятки тысяч долларов в год экономим. Если расширять ассортимент, то речь пойдет и о сотнях тысяч долларов.

Порядка 20% населения являются постоянными носителями золотистого стафилококка. Он способен вызывать целую вереницу болезней: прыщи, фурункулы, целлюлит, жировую гранулему, карбункулы, абсцессы, пневмонию, менингиты, токсический шок, сепсис. В США регистрируется более ста тысяч случаев инфицирования стафилококком в год, многие со смертельным исходом