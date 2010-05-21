Группа американских ученых впервые в истории создала искусственную форму жизни

Руководителю проекта Крейгу Вентеру удалось вставить геном, полученный искусственным путем, в живую клетку, из которой были ранее удалены ее собственные гены.Полученный микроорганизм начал развиваться в соответствии с заложенной в него генетической программой. Теперь авторы разработки обещают сконструировать бактерии, которые решат все насущные проблемы – от голода до загрязнения атмосферы. Скептики же опасаются, что достижение Вентера может быть использовано во вред человечеству, к тому же еще не известно насколько мирно себя поведет искусственно созданная бактерия в естественной среде.