Гость с неба или грандиозная фальсификация

Так называемый «мазсалацкий метеорит» может оказаться чей-то шуткой.

Свист, треск и огненный шар, падающий с неба – так описывают свидетели это необычное явление. У одного из очевидцев была камера, и скоро уже весь мир смог увидеть кадры падения «мазсалацского чуда» — так успели окрестить метеорит по названию местности, куда угодило небесное тело.

— Когда мы узнали, что что-то огненное упало с неба, то выехали на место событий. Увидели яму, послушали рассказы очевидцев и огородили участок, — сообщила Инга Ветере, представитель Государственной пожарно-спасательной службы Латвии.

Метеорит стал первой новостью в мировых СМИ. Такие экземпляры встречаются редко. Воронка впечатляет: радиус — 20 метров, ширина 10 метров. Для небольшой Латвии случай и вовсе уникальный. Учёные были бы очень рады новой находке, но к происшествию в Мазсалаце относятся скептически.

— Последнее падение метеорита на территории Латвии было зарегистрировано в конце XIX века. Нам было бы очень интересно, если бы это оказался настоящий метеорит. Но, к сожалению, пока кажется, что это не настоящий случай, — отметила Анита Саулите, директор отдела геологии Музея природы Латвии.

Специалисты говорят, что если бы такое тело угодило в жилой дом, то от последнего ничего бы не осталось. А падение в Балтийское море могло привести и к более серьезным последствиям. Большая волна могла бы серьезно пройтись по побережью. Пока же специальная комиссия продолжает расследовать реальные последствия космического ЧП. Астрономы и геологи утверждают: разгадка «мазсалацского чуда» близка.

А тем временем, с желающих лично осмотреть место падения метеорита, уже стали брать деньги. Владелица «счастливого» участка берёт недорого — около 2 долларов с человека. Что ещё раз наводит на мысль не о факте космического чуда, а о самом обыкновенном мошенничестве.