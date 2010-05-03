Google купил создателей трехмерного десктопа

Корпорация Google купила компанию BumpTop, разработавшую одноименную программу по созданию трехмерного рабочего стола.

Факт продажи подтвердили как Google, так и BumpTop.

Аналитики оценивают сумму сделки примерно в 30 миллионов долларов. Условия сделки неизвестны, однако руководство BumpTop уже объявило о прекращении поддержки программы. В течение первой недели мая бесплатная версия BumpTop будет доступна для скачивания, затем ее удалят.

В BumpTop пользователь может сгребать файлы в кучки и раскидывать их по виртуальной комнате. Все файлы при этом рассматриваются как объекты, подчиняющиеся законам физики. Это значительно упрощает взаимодействие с пользовательской информацией, ее сортировку и организацию.

Представители обеих компаний отказались сообщить TechCrunch о своих планах. По мнению журналистов, Google может использовать наработки BumpTop, недавно сообщившей о поддержке мультисенсорных дисплеев, в планшете на базе операционной системы Android или Chrome OS, пишет Lenta.ru.