Глобальное переосмысление военной истории: новый совместный труд белорусских, российских и украинских ученых представлен в Минске

Книга о начале Великой Отечественной выйдет 22 июня.

Это первое глобальное исследование со времен распада Советского Союза. Оно стало возможным благодаря расширенному доступу к отечественным и зарубежным архивам. По словам экспертов, развитие военной историографии для Беларуси — процесс актуальный и необходимый.

Марат Жилинский, ученый секретарь института истории НАН Беларуси:

Не надо убеждать себя в том, что мы правы. Нам надо доказывать, что мы правы. В работе будет представлено переосмысление таких коренных военных событий, как битва при Аламейте, Наварау. Такие битвы, как Сталинградская, Курская, операция Багратион, в принципе, даже не рассматриваются.