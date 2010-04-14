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Глобальное переосмысление военной истории: новый совместный труд белорусских, российских и украинских ученых представлен в Минске

14 апреля 2010 14:07
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Книга о начале Великой Отечественной выйдет 22 июня.

Это первое глобальное исследование со времен распада Советского Союза. Оно стало возможным благодаря расширенному доступу к отечественным и зарубежным архивам. По словам экспертов, развитие военной историографии для Беларуси — процесс актуальный и необходимый.

Марат Жилинский, ученый секретарь института истории НАН Беларуси:
Не надо убеждать себя в том, что мы правы. Нам надо доказывать, что мы правы. В работе будет представлено переосмысление таких коренных военных событий, как битва при Аламейте, Наварау. Такие битвы, как Сталинградская, Курская, операция Багратион, в принципе, даже не рассматриваются.

# Наука

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