Гимназист из Жодино придумал, как можно использовать в качестве топлива опавшие листья

Конкурс «100 идей для Беларуси» переходит в финальную стадию. Организаторы уже получили более 700 проектов со всех уголков Беларуси. Некоторыми из них уже заинтересовались ученые из Академии наук.

Эту идею Захар Якубовский вынашивал давно. Десятиклассник не мог смириться с тем, что опавшие листья каждую осень вывозят на свалку. Вот и задумался, как из такого природного богатства получить пользу.

Захар Якубовский, школьник:

Впервые мне пришла эта идея использовать палую осеннюю листву как альтернативный вид топлива. Я вообще хотел посмотреть, можно ли листья использовать в качестве чего-либо, а не просто выбрасывать их. В качестве чего-либо дельного. Вот, как альтернативный вид топлива. А почему бы и нет?

Тем более, что результаты эксперимента поразили. Три года жодинский школьник проводил опыты. И выяснил: при сжигании листва выделяет вдвое больше энергии, чем дрова. Выигрывает она и у торфа, и даже у горючих сланцев. Особенность в том, что листья не горят, а тлеют. И это увеличивает количество джоулей в разы.

Один килограмм палой листвы может закипятить три литра воды. Но проблема в том, что альтернативный источник энергии – объемный. Охапки парень предлагает превращать в брикеты листьев.

Захар Якубовский, школьник:

Масштабной установки конкретно для производства топливных брикетов из палой листвы не существует. Нет сейчас в мире, по крайней мере, в Беларуси, установок, на которых можно производить такие брикеты.

Однако для Захара это не беда. Он придумал свое устройство для производства брикетов. Похожее на обычную мясорубку, на выходе оно дает готовое природное топливо. Весом – по 50 граммов.

Школьник даже выделил три стадии превращения листьев в брикеты: формование, прессование и обжиг. По словам изобретателя, все листья белорусских деревьев одинаково подходят для топлива. Его идею уже взяли на заметку в Академии наук, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Пичугина, классный руководитель:

На сегодняшний момент она заинтересовала наших ученых, и рассматривается вопрос и перспективности практического применения осенней листвы в качестве вида топлива.

Школьник предлагает строить при крупных городах цеха по утилизации листвы. Таким образом юный Эйнштейн предполагает создать безотходное производство.

Сейчас парень ждет ответа от ученых. Если его идея окажется реализуемой, опавшие листья вполне могут стать альтернативным источником энергии. Наравне с солнцем, водой и ветром.