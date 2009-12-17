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Физики CERN закончили первый цикл работы БАК после перезапуска в ноябре

17 декабря 2009 09:29
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За прошедшие с момента пуска 26 дней ученые научились долгое время удерживать устойчивые пучки протонов, осуществлять столкновения частиц и довели эти значения до рекордных показателей.Нынешняя остановка призвана окончательно наладить устройство. В частности будет устранен резкий рост сопротивления в сверхпроводящих магнитах, что больше года назад привело к аварии. Ученые надеются вновь запустить коллайдер в феврале 2010 года.
# Наука

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