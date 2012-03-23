Финал областного конкурса исследовательских работ среди юных ученых проходит в Минской области

Как получить чудо из ничего? Какого цвета свет? И есть счастливое число? Ответы на все эти вопросы знают участники форума. На конкурс съехались 89 учеников младших классов, а также воспитанники дошкольных учреждений образования Минщины. Среди гостей – школьники из Латвии и России.

Дети изучают магию цифр, демонстрируют свои знания в гуманитарной сфере, знакомятся с живой природой. Оценивает юных ученых серьезное жюри: преподаватели университетов, кандидаты и доктора наук, члены областного научно-методического совета.

По итогам конкурса маленькие почемучки получат ценные подарки и памятные медали. Победители примут участие в Международном форуме в России, сообщили в программе «Міншчына» на СТВ.

Юлия Пресмыцкая, ученица СШ № 4 Несвижа:

Я изучила свойства антибиотиков и опытным путем доказала, что антибиотики – это польза. Тогда мне и встретилось понятие «полезные бактерии». Это меня очень удивило, потому что слово бактерии у меня всегда ассоциировались с болезнями. Поэтому объектом исследования в этом году я выбрала полезные бактерии.

Светлана Ситникова, ректор ГУО «Минский областной институт развития образования»:

Для нас очень важно, что ребята развиваются с самого младшего возраста именно в научном плане. Их выявить, поддержать, одаренных, творческих, талантливых, показать им, что такое сегодня наука, на каком уровне она находится для взрослых, а какой она может быть для маленьких детей.