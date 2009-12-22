Энергетическую отрасль будут обслуживать суперкомпьютерные технологии

Совместный проект Беларуси и России — суперкомпьютер СКИФ —отправится к энергетикам.

Ученые двух стран сейчас разрабатывают принципиально новое предложение программы Союзного государства «СКИФ-НЕДРА». Ноу-хау поможет в поиске и добыче полезных ископаемых — суперкомпьютер будет проводить сейсморазведку нефти и газа. Применение ГРИД-технологий позволит: во-первых, сократить время на разведку природных ископаемых, во-вторых, упростит саму процедуру добычи. Стоимость проекта около составляет 1,5 миллиардов российских рублей.

Практическую пользу от разработок белорусских и российских суперкомпьютерщиков уже ощутили промышленники — высокие информационные технологии помогают решать им сверхсложные проблемы.

Сергей Абрамов, директор Института программных систем имени Айламазяна Российской академии наук:

Например, у трубопрокатного завода была конкретная техническая проблема: труба меняла свою геометрию, и после этого сваривать из неё трубопровод становилось невозможно, поскольку стык не обеспечен. И удалось вычислительным экспериментом понять физические процессы, которые приводят к такой деформации.

Суперкомпьютерные технологии обеспечат безопасность и в ходе строительства белорусской атомной станции. СКИФ будет контролировать весь процесс возведения АЭС.

СКИФ является самым мощным в СНГ. В мировом рейтинге белорусско-российский суперкомпьютер вошел в сотню самых производительных по версии ТОР-500. СКИФ уже перевезли в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» в Минске.

Владимир Анищенко, заместитель генерального директора Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Сейчас развертывается ресурсный центр нашей национальной ГРИД-сети и апробируется программное обеспечение, которое будет использоваться для расчетного сопровождения строительства атомной электростанции: расчет безопасности и нахождение в определенных зонах — не сам расчет реактора, а именно расчетное сопровождение строительства.