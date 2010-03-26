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Экономическая политика Беларуси стала предметом обсуждения на международной научно-практической конференции

26 марта 2010 07:45
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О белорусской модели инновационного развития говорят в Минске в эти дни ученые из Польши, Украины и России. В Институте экономики Национальной академии наук состоялась международная научно-практическая конференция.

Устойчивой тенденцией для Беларуси, как отметили специалисты, стало создание новых производств и строительство заводов. Беларусь имеет опыт освоения инновационного производства и готова продавать высококачественную продукцию.

Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины
Беларусь смогла  сориентироваться в своей экономической политике на внутренний рынок и в результате на фоне всех европейских стран она росла, а не падала. В этом смысле Беларусь тоже является показательным примером.

# Наука

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