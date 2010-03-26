Экономическая политика Беларуси стала предметом обсуждения на международной научно-практической конференции

Устойчивой тенденцией для Беларуси, как отметили специалисты, стало создание новых производств и строительство заводов. Беларусь имеет опыт освоения инновационного производства и готова продавать высококачественную продукцию.
Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины
Беларусь смогла сориентироваться в своей экономической политике на внутренний рынок и в результате на фоне всех европейских стран она росла, а не падала. В этом смысле Беларусь тоже является показательным примером.