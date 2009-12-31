Экологи выяснили: корова опаснее автомобиля

По своему вкладу в глобальное потепление животные превосходят транспорт. К такому сенсационному выводу пришла Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Оказывается, для получения 225 граммов гамбургера в атмосферу нужно выбросить столько же парниковых газов, как и при езде на автомобиле на расстояние около 16 километров, пишет «Российская газета».

Ученые досконально просчитали всю цепочку, которая начинается с выращивания копытных и до попадания говядины на тарелку. Выяснилось, что главный ущерб климату связан с потерей растений, поедаемых животными. Вместо того чтобы поглощать углекислоту, сама зелень становится пищей для коров.

Так, для выращивания 450 граммов животного белка нужно 4,5 килограмма растительного. Кроме того, надо учесть производство удобрений, выделение метана отходами жизнедеятельности копытных, использование холодильников и т.д.

В целом же вклад выращивания скота в парниковый эффект достигает 18%, что немного уступает лидеру выбросов — электроэнергетике с ее 21%. Позади обрабатывающая промышленность, добыча ископаемых, ЖКХ, земледелие.

Для сравнения, если 225 граммов говядины по своему вреду атмосфере равноценны 16 автомобильным километрам, то у свинины это намного меньше — 4 километра, у курицы — 1,2, яблок — 0,32, картофеля — 0,27.

Конечно, нужны меры по улавливанию парниковых газов, но главный вывод экспертов ООН очевиден: человеку следует сократить свои аппетиты, меньше есть мяса, особенно говядины. Сегодня в мире ее потребление составляет 72 миллиона тонн в год, а к 2030 году прогнозируется рост почти до 90 миллионов, прежде всего в странах Азии.