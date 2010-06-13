Две с половиной недели до запуска Таможенного союза

В Беларуси в скором времени появится новая отрасль в промышленности — космическая. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения в Москве предприятия, которое изготавливает белорусский спутник. Космический аппарат полетит на орбиту с казахского космодрома Байконур на российской ракете «СОЮЗ» И если с запуском этого «СОЮЗа» все ясно, то старт Таможенной тройки с первого июля вызывает много вопросов.

Александр Лукашенко прилетел в Москву прежде всего для того, чтобы решить накопившиеся спорные вопросы, расставить точки над «и» в диалоге с российским руководством. Однако повестка дня белорусского президента не ограничилась только официальными переговорами.

Первым пунктом в программе визита Александра Лукашенко в Москву стало предприятие, которое поможет нашей стране войти в клуб космических держав. Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени Иосифьяна с начала 60-х годов изготовил более семидесяти орбитальных аппаратов. Это ведущее предприятие ракетно-космической отрасли России.

Если в делах земных Беларусь и Россия периодически испытывают напряжение, то в космической сфере царит завидное согласие. Четыре года назад запуск белорусского спутника завершился неудачей. Однако почти сразу же после аварии началась работа над новым аппаратом. Делают его здесь, во Всероссийском научно-исследовательском институте электромеханики. Кстати, формально, Беларусь уже давно числится в элитном списке космических государств. Ведь наши соотечественники побывали за пределами Земли. Один из астронавтов — Петр Климук — встречал Александра Лукашенко на этом предприятии.

Завод №627, так непритязательно называлось это предприятие в советское время. Тогда никто не гнался за узнаваемостью бренда, тем более в такой сфере, окутанной секретами и военными тайнами. В наши дни космос — это одна из площадок для зарабатывания денег. И запуск белорусского спутника — шаг больше практический, нежели имиджевый.

Леонид Макриденко, генеральный директор ФГУП «НПП ВНИИЭМ» (Россия):

Если сейчас объем заказов в белорускую промышленность от нас составляет 43 миллиона долларов, что уже значительно превышает стоимость, которая была вложена в белорусский космический аппарат, то к 2014 году – если реализуются наши планы, а мы уверены, что они реализуются, то объем инвестиций в белорусскую космическую промышленность может достигнуть 200 миллионов долларов через четыре года.

Уже в конце этого года белорусский космический аппарат сможет полететь на орбиту. И это — не разовая акция, а начало развития новой отрасли в нашей стране.

Александр Лукашенко:

Скажу главное по поводу запуска космического аппарата… У нас скептиков было много, противодействие было большое. Денег тогда лишних в общем-то не было, когда принималось решение. Я сказал тогда, что космический аппарат, который мы будем делать с россиянами, — это, во-первых, не загубить то, что есть, в нашей стране, чтобы это было востребовано, это передовые технологии, во-вторых, в этом направлении продвинуться. Поэтому нам это очень важно. Мы на это поэтому и шли, потому что – тракторы производились и будут производиться. А это – совершенно новое. И без него ни одна нация – если и будет жить, то не будет передовой. Я сознательно шел на то, чтобы это направление продвинуть.

Александру Лукашенко показали те лаборатории, в которых сейчас проходит испытания белорусский спутник. Аппарат пока безымянный. На орбиту его выведет «СОЮЗ», который обычно используется для доставки пилотируемых кораблей. В этой же ракете полетит и российский спутник-близнец белорусского. Таким образом, появится региональная космическая группировка. При этом, в случае необходимости, белорусы смогут давать команды российскому аппарату, и наоборот.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Здесь закладываются самые современные технологии. Если наша БелКА была, в основном, российско-белорусская, то в этом аппарате все лучшее, что есть в мире, например, бортовые компьютеры, системы управления — это Великобритания делает, ряд других европейских государств.

Наш спутник станет главным звеном белорусской системы дистанционного зондирования земли. Он будет передавать данные с высоты в 500 километров. Оптика позволяет с такого расстояния распознавать объекты с точностью до двух метров. Информация из космоса облегчит работу синоптиков, спасателей, аграриев, геодезистов и картографов.

Анатолий Шилов, заместитель руководителя Федерального космического агентства:

За этим не просто мода сегодняшнего дня, за этим эффективность, за этим экономия, поэтому любую работу можно сделать без космических услуг, но с космическими услугами она становится более эффективной, качественной.

В стенах этого НИИ велись разговоры о расширении белорусского присутствия на орбите. В перспективе — появление своего спутника связи и участие в российской навигационной системе ГЛОНАСС, аналоге GPS. И белорусы, и россияне заинтересованы в расширении кооперации в сфере космической промышленности.

Александр Лукашенко:

Мы делаем очень хороший вариант, который будет нужен прежде всего вам. Нам этого не нужно без вас, мы без вас это не сделаем. А если и сделаем – то через 100 лет. И очень много денег надо, и мы их не найдем. Давайте вместе – но вы нам скажите по высшей планке, что нам сегодня надо начинать делать. Или что вы нам отдадите – какой-то кусок, чтобы мы у себя сделали. И это работало на нас.

Ракета «СОЮЗ» с белорусским и российским спутниками взлетит с Байконура. Таким образом к проекту присоединяется и Казахстан. И если в делах получившейся космической тройки все предельно ясно, то по поводу таможенной тройки остаются вопросы. Вторую половину пятницы 11 июня Александр Лукашенко посвятил переговорам с руководством России. Сначала в подмосковной резиденции «Горки-9» президент встретился с Дмитрием Медведевым.

Александр Лукашенко:

У нас сегодня действительно должен состояться откровенный разговор — с первых дней работы у нас абсолютно откровенный разговор, дружеский разговор, мы даже неприятные вещи говорим другу другу. Что касается Таможенного союза, то Вы сказали о некоторых противоречиях. Они действительно существуют. Не противоречия — проблемы. Но неразрешимых вопросов в отношениях между нами нет и быть не может. И то, что мы в состоянии их развязать эти «узлы» — это абсолютно в наших силах и законодательство наших стран это сделать позволяет.

Мы не знаем подробности беседы двух президентов — разговор шел за закрытыми дверями. Сейчас самый острый вопрос в повестке дня — это Таможенный союз и желание России продавать одному из союзников — а именно Беларуси — нефть с пошлинами. Мало того, что это противоречит международным правилам, так это еще и снижает конкурентоспособность белорусской экономики. Ведь получая дорогие энергоресурсы, наши предприятия на общем рынке оказываются в невыгодном положении по сравнению с российскими и казахскими компаниями.

Александр Лукашенко:

Единственное, на что мы всегда обращали внимание наших партнеров на любых переговорах — мы хотели бы полной прозрачности. И если мы что-то создаем, то должна быть равноправная база, фундамент, выстроенный из равноправия.

Российская сторона утверждает, что пошлины на нефть исчезнут с появлением Единого экономического пространства. То есть в 2012 году. Может, белорусы и стали бы ждать два года, однако есть сомнения, что это обещание — выполнимое. Ведь в Кремле порой в одностороннем порядке меняют правила игры. Пример — цены на газ. Стороны договорились, что стоимость углеводородов будет подниматься для белорусов с параллельным удорожанием этого топлива на российской рынке. Однако потом Москва решает пощадить своих потребителей газа и замораживает для них цены. А для белорусов продолжает повышать.

Переговоры в российской столице затянулись до полуночи. Их результаты скоро станут известны — до запланированного запуска Таможенного союза осталось две с половиной недели. Этот старт пока под вопросом — в отличие от «Союза» космического.

Алексей Адашкин, Игорь Пучков, на неделе начали обратный отсчет до запуска двух союзов — космического и таможенного.