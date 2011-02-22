Д. Стребков (Россия): Белорусская энергетика имеет гигантское будущее

Беларусь способна эффективно использовать собственные возобновляемые источники энергии. Так считают международные эксперты. Семинар по новым видам топлива проходит сегодня в Минске.

Специалисты из десятка стран обсуждают перспективы создания в Беларуси национальной программы по нетрадиционным источникам энергии. По их словам, отсутствие в нашей стране горных рек и сильного ветра — повод обратиться к другим возобновляемых ресурсам, таким как солнце и биогаз. Подобные установки уже успешно работают в России.

Нынешний форум позволит не только обсудить мировые тенденции в современной энергетике, но и обменяться собственными наработками, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Михалевич, директор Института энергетики Национальной академии наук Республики Беларусь:

Чтобы эффективно применять возобновляемые источники энергии в Беларуси, нужны новые современные технологии. Поэтому главная цель данного семинара — собрать экспертов, которые занимаются этой проблемой у себя в стране. Нам очень важно перенять этот опыт, чтобы дать рекомендации по осуществлению этой национальной программы.

Дмитрий Стребков, директор Института электрификации сельского хозяйства (Россия):

Не важно, что у вас мало солнца или ветра, потому что должна быть интегрированная система. Если мы соединим Дальний Восток России с Пинском, поставим две станции, то на 6 месяцев в Беларуси можно будет отключить все электростанции, которые работают на ископаемом топливе. Энергетика имеет гигантское будущее.