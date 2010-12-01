Человек на 70% состоит из воды, поэтому нельзя смотреть сцены насилия по телевизору

Станислав Зенич, доктор биологических наук, президент Международной академии энергоинформационных наук:

Помимо генетической, есть память на уровне водной среды, это молекулярный уровень, и на полевом уровне. Потому что взаимодействуя с ячейками пространства, водная среда подстраивается под это состояние. Следовательно, запоминает. Получается, что перенос информации происходит еще с двух уровней, а не только на генетическом.





По мнению исследователей, вода в организме человека может сравниться с биокомпьютером, в который до рождения заложена программа развития всех биохимических процессов. В том числе и процессов, которые отвечают за способность запоминать информацию. Считается, что при нарушении структуры водной среды в организме человека, под воздействием каких-то внешних условий, может нарушаться и память, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





Станислав Зенич, доктор биологических наук, президент Международной академии энергоинформационных наук:

Задача медицины – найти те нарушения, которые в ходе нашей жизни возникают. И исправить только это нарушение, подправить ту матрицу, которая в чем-то нарушена под влиянием каких-то факторов, а дальше организм справится сам.





Нарушить структуру водной среды человека может не только плохая вода из водопровода. Ученые проводили специальные исследования и установили, что сцены насилия или самоубийства, увиденные по телевизору, меняют структуру воды в теле человека и долгое время могут влиять на психику и поведение. Происходит перевозбуждение, которое мешает нормальному мыслительному процессу и восприятию новой информации.





Станислав Зенич, доктор биологических наук, президент Международной академии энергоинформационных наук:

Окружающее пространство тоже отражает эту информацию. Это означает, что если мы все выключили, а потом пришли в ту комнату, где было то представление или те сцены, которые показывали по телевизору, вы попадаете в среду, которая криминальна по своему содержанию. Это означает, что ваше поведение в этой среде будет не таким, как в нейтральной среде.





Часто, испытывая подавленное состояние или стресс, человек начинает искать успокоение в алкоголе или таблетках, не понимают, что этим он еще больше вредит себе. Ведь этот чужой для внутренней среды химический состав способен вызвать в организме самую непредсказуемую реакцию. Достаточно просто поменять обстановку, чтобы организм мог сам привести себя в порядок, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Некоторые исследователи считают, что память о каких-то знаниях или привычках человек может получить по наследству от своих родителей и помнить даже то, что происходило с ними задолго до его появления на свет. Известно, что человек на 70% состоит из воды, а вода имеет способность к запоминанию информации. Формируясь в водной среде, человек фактически получает эту информацию от матери.

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