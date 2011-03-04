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Центр оптических технологий создадут в Академии наук Беларуси в 2011 году

04 марта 2011 13:47
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Он будет сформирован на базе Институтов физики, тепло- и массообмена, а также других ведущих научных учреждений страны.

Об итогах и перспективах Академии говорили сегодня на ежегодной сессии Общего собрания. Главная задача — сделать науку реально интегрированной в экономику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Русецкий, председатель Президиума НАН Беларуси:
Мы уже знаем, как это сделать. Будем создавать внутри Академии наук систему, чтобы можно было не только разрабатывать, но и проверять свои результаты исследований. И внедрять на наши опытные производства. А после — передавать в серийное производство на заводы.

# Наука

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