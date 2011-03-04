Центр оптических технологий создадут в Академии наук Беларуси в 2011 году

Он будет сформирован на базе Институтов физики, тепло- и массообмена, а также других ведущих научных учреждений страны.

Об итогах и перспективах Академии говорили сегодня на ежегодной сессии Общего собрания. Главная задача — сделать науку реально интегрированной в экономику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Русецкий, председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы уже знаем, как это сделать. Будем создавать внутри Академии наук систему, чтобы можно было не только разрабатывать, но и проверять свои результаты исследований. И внедрять на наши опытные производства. А после — передавать в серийное производство на заводы.