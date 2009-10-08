Британские ученые осуществили связь мозга с мозгом через интернет

Британцы на практике показали, что один мозг можно связать с другим через Сеть так, что они будут взаимодействовать одной «силой мысли». Необычный опыт провела группа учёных под руководством Кристофера Джеймса из университета Саутгемптона.

Новая разработка является дальнейшим шагом в череде исследований в разных странах, объединённых темой интерфейса «мозг — компьютер» (Brain-Computer Interface — BCI). Исследователи не раз демонстрировали, что при помощи компьютерного анализа мозговой активности можно «напрямую» соединить мозг человека с инвалидной коляской, роботом-андроидом или манипулятором.

Теперь Джеймс и его коллеги пришли к новому варианту данной технологии — коммуникации «мозг — мозг» (Brain-to-Brain – B2B). И хотя о передаче через Интернет друг другу мысленных текстов речи ещё и близко не идёт, всё же это в некотором роде обмен мысленной информацией, пусть пока учёным удалось перебросить из мозга в мозг всего четыре бита.

Цепочка работала следующим образом. Отправитель смотрел на дисплей, где видел по краям экрана 0 и 1. Он должен был мысленно выбирать одну из цифр, лишь представляя, будто двигает левой (0) или правой (1) рукой. Набор электродов на голове (усилитель сигналов ЭЭГ) воспринимал мозговые волны, которые компьютер расшифровывал и определял выбор человека, пишет Membrana.ru.

Далее через сеть эта информация отправлялась адресату. На другом конце линии компьютер превращал 0 или 1 в серию быстрых вспышек светодиодного стробоскопа. Частота их зависела от переданного числа.

Получатель смотрел на эти вспышки, а в это время усилитель ЭЭГ на его голове считывал мозговые волны, связанные со зрительной активностью. По этим сигналам другой компьютер мог безошибочно узнать — была ли передана двоичная единица или нолик, и вывести их на свой экран.

После того как первая цифра в сообщении была определена, отправитель начинал думать о второй цифре. Так было передано послание «1011».

Важно отметить, что сам «реципиент», глядя на стробоскоп, не мог сознательно отличить зашифрованный 0 от 1, для его глаз все вспышки были идентичными. Будь иначе, можно было бы не усложнять опыт, а просто сразу показывать на экране цифры, переданные первым испытуемым. Но в таком случае эксперимент ничем не отличался бы от имеющихся интерфейсов BCI. А так как мозг получателя оказывался буквально встроен в цепочку передачи данных, британцы получили право заявить о создании первого интерфейса B2B.

Сам опыт прошёл ещё в мае, но только теперь университет в своём пресс-релизе обнародовал детали эксперимента. «Нам ещё предстоит осознать все последствия этого, но имеются различные сценарии, где B2B мог бы быть полезным, — говорит Джеймс, — например, он может помочь двигаться и общаться людям с серьёзной потерей мышечной массы или больным с так называемым синдромом замкнутости, а также может быть применён для игр».