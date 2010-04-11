Британские фермеры вывели овцу, стригущую саму себя

Фермеры из графства Девон, что на юго-западе Англии, получили новую породу овец Exlana, которая не нуждается в стрижке. Шерсть сбрасывается сама по себе при наступлении весеннего тепла.

Овца была выведена с использованием импортированной спермы баранов редких пород (Barbados Blackbelly и St. Croix), которые в естественных условиях усиленно линяют по весне.

По подсчетам специалистов, разведение Exlana позволит овцеводам экономить на стрижке одной особи ежегодно до 12,3 долларов.

Следует отметить, впрочем, что Exlana еще нуждается в доработке, пишет MIGnews.com. Шерсть у таких овец сейчас более короткая и редкая, чем у распространенных британских пород. Если с обычной особи за стрижку получают около 9 кг шерсти, то с Exlana — всего 500 граммов.

По признанию изобретателей, вывести Exlana их заставило падение в результате кризиса рыночной стоимости овечьей шерсти, что сделало почти нерентабельными обычные технологии – на стрижку уходит много сил и времени.