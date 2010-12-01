Болезни Альцгеймера (старческий маразм) надо бояться с 20 лет

Болезнь Альцгеймера грозит сегодня 40-50 летним, а закладывается в возрасте от 20 до 40 лет. Задолго до того, как человек впервые обнаружит, что забыл, как называется ложка, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





Игорь Подольский, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН:

При генетической форме болезни Альцгеймера болезнь начинается самое раннее в 35-40 лет – это очень рано при болезни Альцгеймера. А при спорадической форме болезни Альцгеймера – позднее, в 70, особенно после 75 лет. И чем старше, тем больше вероятность заболеть. И ту и другую форму этого заболевания можно диагностировать. При генетической форме можно сделать генетический анализ и определить, какие мутации генов и точно поставить диагноз. Совершенно ясно, что такой человек в 35-40 лет обязательно заболеет болезнью Альцгеймера.





В одной только России на сегодняшний день зарегистрировано 1,5 миллионов людей, страдающих болезнью Альцгеймера. По прогнозам медиков эта цифра будет увеличиваться с каждый годом в десятки раз.





Игорь Подольский, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН:

Некоторые учены и статистки утверждают, что вероятность заболевания спонтанной болезнью Альцгеймера возрастает. И не просто это связано со старением человечества, но и с какими-то пока не известными причинами. И называют страшные цифры, что через несколько лет каждый третий после 75 лет будет умирать от болезни Альцгеймера.





В медицине всегда были известны случаи, когда страшный диагноз, связанный с необратимыми провалами в памяти передавался по наследству. Как правило, тогда человек уже с самого рождения был обречен. Но в последнее десятилетие ученые вывели новую форму болезни, которая поражает людей даже с очень здоровыми генами. Откуда она берется и каким путем может передаваться – наукой пока не установлено.





Игорь Подольский, ведущий научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН:

Предположение, что это может быть вирусное заболевание или, что это одна из форм вируса герпеса. Его очень часто находят у больных, умерших от болезни Альцгеймера. Обнаруживают в мозгу и крови.





Людям, далеким от медицины, трудно себе представить, как обычный вирус может уничтожить человеческую память. И как всего за несколько лет может превратить здравомыслящее существо в безвольный овощ, не помнящий родства. На этих компьютерных снимках показано, как это происходит.

Слева изображение головного мозга здорового человека. Во всех его областях вырабатываются специальные нейроны, которые обеспечивают жизнедеятельность всего организма. Они посылают сигналы сердцу, опорно-двигательной системе и клеткам, отвечающим за память. На правом снимке – мозг, пораженный вирусом. Все его участки, выделенные красным цветом – мертвы. Они больше не могут контролировать работу организма. На снимке видна огромная атрофия мозга, огромные щелины вместо извилин. Почти нет никакой активности в мозге у больного человека. Мозг почти что молчит, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





Получается, что человеческий мозг – это сложный компьютер, в котором заложена программа всей нашей жизни. Если в какой-нибудь из его отделов проникнет вирус, то может произойти сбой. А центр памяти, в котором хранится вся накопленная информация, помогающая человеку ориентироваться в пространстве, принимать важные решения и получать сигналы об опасности, будет уничтожена. Со временем такая система, потерявшая связь с центром придет в негодность. У человека начнется распад личности.





Ученые долгое время пытались выяснить, в каком месте у человека может находиться центр памяти. В результате многолетних исследований пришли к выводу, что различные воспоминания хранятся в самых разных областях головного мозг. А механизм формирования памяти представляет собой сложную химическую реакцию.





Кобби Розенблюм, профессор, зав. кафедры нейробиологии и электрологии Хайфского университета (Израиль):

Мы любим все раскладывать по полочкам, но с памятью все обстоит гораздо сложнее. Это не похоже на жесткий диск в компьютере и на хранение воспоминаний на полочках. Когда человек что-то запоминает, то в работу включаются 1000 нервных клеток. Они начинают взаимодействовать друг с другом и образуют так называемые синапсы – химические вещества, которые кодируют информацию и укладывают ее в мозг.





От того, с какой скоростью происходит эта химическая реакция, зависит, в какой отдел мозга попадет на хранение полученная информация и как долго она будет там храниться. Установлено, что у каждого человека существует два вида памяти: долгая и короткая. Долгая память может храниться на протяжении нескольких лет или все жизни. А коротка – в течение нескольких дней или часов.





Кобби Розенблюм, профессор, зав. кафедры нейробиологии и электрологии Хайфского университета (Израиль):

Этим двум видам память присущи разные характеристики. Если бы, к примеру, с человеком произошла авария, и мозг получил бы травму или тяжелый удар, вполне допустимо, что он забыл бы то, что было по времени близко к травме, но не то, что было задолго до нее. Воспоминания, приобретенные за неделю до этого, не пострадали бы.





Поэтому кратковременная память считается наиболее уязвимой и хрупкой. Она хранит информацию в течение только того времени, которое необходимо для выполнения определенного действия. Например, мы хотим кому-то позвонить, ищем номер в телефонной книжке, запоминаем, если нам ничего не помешает – можем правильно его набрать. Но если линия занята и нужно перезвонить позже, мы успеваем номер забыть. Есть люди, у которых с рождения кратковременная память развита лучше, чем долговременная. В жизни они отличаются забывчивостью и рассеянностью, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».





Кобби Розенблюм, профессор, зав. кафедры нейробиологии и электрологии Хайфского университета (Израиль):

Это, конечно, не очень нормально, но это не является каким-то физиологическим дефектом. Просто у каждого человека мозг имеет индивидуальные особенности. Вернее, одна его часть, она называется гиппокамп. Именно он определяет, какую из полученной информации оставить в кратковременной памяти, а какую перевести на длительное хранение.





Ученые всего мира ведут активный поиск эффективных средств для борьбы с заболеванием века. Опыты, которые пока ставятся только на животных, уже дают первые положительные результаты. Оказывается, в экстремальной ситуации мозг способен активизировать ту память, которая хранится на уровне генов и накоплена несколькими поколениями.





Возможно, еще рано говорить о великом открытие, но наука делает большие шаги в разгадке тайны человеческой памяти.

Ученые всех стран бьют тревогу: болезнь Альцгеймера, которая стала известна более 100 лет назад и которая не щадит ни простых смертных, ни президентов до сих пор не изучена. До сих пор не найдено никаких средств, которые могли бы предотвратить или хотя бы оттянуть симптомы неизлечимой болезни на более поздний срок.

Пол человека влияет на память: у женщин гораздо хуже развита зрительно-пространственная память

В будущем человек сможет вспомнить, что происходило с ним до рождения

Человек на 70% состоит из воды, поэтому нельзя смотреть сцены насилия по телевизору