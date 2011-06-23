Белорусский ядерно-физический комплекс «Ялина» решает проблему ядерных отходов

Одна из основных целей этой установки – разработка путей перехода долгоживущих радионуклидов, которые образовались в результате работы АЭС, в короткоживущие. Например, у вас живёт радионуклид миллион лет, а вы его облучили потоком нейтронов, он у вас стал иметь время жизни полчаса, распался, и всё! Нет радионуклида – нет проблемы!

Кувшинов Вячеслав Иванович, профессор, генеральный директор «Объединённого института энергетических и ядерных исследований «Сосны»:

У нас есть несколько уникальных установок – это ядерно-физический комплекс «Ялина». Это блок из урановых стержней размером 1,5 на 1,5 метра, снаружи он подпитывается, т.е. подстреливается нейтронным пучком, который, в свою очередь, исходит с маленького протонного ускорителя. Он попадает в мишень, выбивает нейтроны – и нейтроны идут в этот блок.

Эта установка – единственная действующая в Европе, и уникальная. Причём вызывает огромный интерес у западных и восточных учёных. По ряду обстоятельств, получилось так, что мы тут вырвались вперёд.

Т.е., вы можете решить, с помощью «Ялины», проблему ядерных отходов?

Кувшинов Вячеслав Иванович:

С физической точки зрения, здесь вообще нет проблем. Но для того, чтобы сделать из этой установки промышленный вариант, для этого нужны ещё годы, десятки лет.

Полтора года назад мы сдали уже критический стенд – этот стенд тоже уникальный. Он в своём роде единственный. Он тоже нацелен на проблемы, которые, так или иначе, связаны с ядерной физикой, с принципиальными вопросами, с атомной энергетикой.