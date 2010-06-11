Белорусский спутник улетит с Байконура в конце 2010 года

Спутник будет передавать информацию синоптикам, МЧС, Минсельхозпроду и Минлесхозу, а также геодезистам и картографам. Наш космический аппарат будет передавать данные с высоты в 500 километров. Оборудование позволяет с такого расстояния распознавать объекты с точностью до двух метров. Белорусский спутник весит всего 400 килограмм, в том время как существующие аналоги имеют массу в несколько тонн.

Белорусский спутник создают во Всероссийском научно-исследовательском институте электромеханики с заводом имени Иосифьяна. Это ведущее предприятие ракетно-космической отрасли России. С начала шестидесятых годов здесь изготовлено более семидесяти орбитальных аппаратов с общей наработкой в космосе 209 лет.

Завод номер 627. Так лаконично в советское время называлось это предприятие. Здесь работают по полному циклу. Это значит, что в этих лабораториях и цехах и проектируют, и изготавливают, и потом контролируют ввод в эксплуатацию космических аппаратов. Символично, что Александра Лукашенко на этом объекте встречал белорусских космонавт Петр Климук.

Александр Лукашенко:

Хотел ему (младшему сыну – ред.) Климука показать. Вот он, вот космонавт (обращаясь к сыну – ред.). Встань рядом и постой возле него.

Сегодня сообщили, что белорусский спутник можно будет запустить с Байконура уже в конце этого года. На орбиту его выведет ракетоноситель «СОЮЗ», который обычно используется для доставки пилотируемых кораблей. Президенту показали лаборатории, где наш космический аппарат проходит испытания. Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси необходимо создавать новую отрасль – космическую промышленность.

Александр Лукашенко:

По поводу запуска космического аппарата… У нас скептиков было много, противодействие было большое. Денег тогда лишних вообщем-то не было, когда принималось решение. Я сказал тогда, что космический аппарат, который мы будем делать с россиянами, - это, во-первых, (возможность – ред.) не загубить то, что есть, передовые технологии, во-вторых, в этом направлении продвинуться.

Совместные белорусско-российские разработки в этой сфере уже пользуются спросом. Есть пакет заказов, общая стоимость которых превышает 40 миллионов долларов. В перспективе эта цифра может возрасти до 200 миллионов.

Александр Лукашенко:

Нам это не надо без вас (российских разработчиков – ред.), мы без вас это не сделаем, а если и сделаем, то через 100 лет. И очень много для этого денег надо, мы их не найдем. Давайте вместе. Вы нам скажите, что нам надо сегодня начинать делать. Или что вы нам отдадите, чтобы мы у себя сделали.

Названия у белорусского спутника пока нет. Примечательно, что его запустят на орбиту в одной ракете вместе с российским аппаратом-близнецом. Таким образом, речь идет о создании региональной космической группировки. Управлять спутниками каждая из стран будет из собственных наземных центров. При этом в случае необходимости белорусы смогут давать команды российскому сателиту, и наоборот.

Михаил Мясникович, председатель президиума Национальной Академии наук Беларуси:

У нас уже фактически завершены все работы по созданию наземного комплекса управления, который включает в себя центр управления полетами, центр приема и обработки информации, наземные измерительные пункты. У нас сформирована самодостаточная белорусская система дистанционного зондирования Земли. С учетом того, что наш аппарат будет работать в составе совместной группировки, возможности этой системы существенно расширятся.

Уже сейчас ведутся переговоры по расширению нашего присутствия на орбите. Перспективный проект – собственный спутник связи и участие в российской навигационной системе ГЛОНАСС.

Леонид Макриденко, генеральный директор ФГУП «НПП ВНИИЭМ»:

У нас большие планы сотрудничества с белорусскими предприятиями, в частности, с белорусским предприятием «Пеленг» будем продолжать работу. Закажем еще несколько телескопов у них. Нам очень нравится белорусская техника – она абсолютно конкурентоспособна и высокотехнологична.

Наш спутник на четверть состоит из оборудования, сделанного на белорусских предприятиях. Такую модель, по заверениям специалистов, можно будет впоследствии продавать третьим странам. Рынок большой, и зарубежные компании уже проявляют интерес к этой разработке.

Алексей Адашкин, Игорь Пучков, телекомпания СТВ, Россия