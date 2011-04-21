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Белорусский спутник будет запущен в 2011 году

21 апреля 2011 06:23
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Беларусь подтверждает готовность запуска спутника дистанционного зондирования Земли в нынешнем году. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

Ожидается, что белорусский аппарат запустят в космос вместе с российским с космодрома «Байконур». Он будет выведен на орбиту на высоте около 500 километров. Отечественный аппарат обеспечит полное покрытие территории республики космической съемкой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Я вам скажу, что мы, может быть, излишне где-то перестраховываемся. Но мы должны быть уверены, что это будет работающая система. И это будет в этом году.

# Наука

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