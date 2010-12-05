Белорусские ветеринары впервые в мире очистили кровь дикому животному — канадскому волку

Канадский волк — питомец Минского зоопарка — страдал от сложной формы дерматита. После нескольких сложнейших операций он снова здоров.

Любимец детей — канадский волк по кличке Хан — с самого своего рождения подтверждал свою уникальность. Каким образом он попал из Северной Америки, где обитают его сородичи, в Беларусь — до сих пор загадка. Молодая семья купила его на рынке как овчарку.

Ольга Колмакова, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

Когда щеночек стал подрастать, хозяева стали замечать необычные повадки, он был не очень похож на собаку. Поэтому было принято решение привезти его к нам сюда в зоопарк.

Из-за генетических особенностей волчонок заболел дерматитом. На коже образовались раны, шерсть выпадала клочьями. Любимца посетителей белорусские ветеринары совместно с учеными из Института физиологии Академии наук решили спасать экстренными мерами. Они первые во всем мире решились сделать плазмаферез дикому животному. Эта процедура подразумевает глубокое очищение крови на клеточном уровне. Чтобы организовать уникальную операцию — ввести волку успокоительное — понадобилось два часа и пять сотрудников зоопарка.

Олег Дарашкевич, сотрудник Института физиологии Национальной академии наук Республики Беларусь:

Небольшими порциями — по 5 мл — кровь отбирается, проходит через фильтр, освобождается от жидкой части — плазмы. Потом форменные элементы возвращаются в кровоток.

Данный метод лечения и оздоровления пока применялся только в элитных ветеринарных учреждениях — пациентами были кошки и собаки. Скрупулезная генеральная уборка организма, которая убирает из него все токсины и микроорганизмы, помогла Хану встать на ноги. Теперь органы хищника работают с новой силой.

Владимир Хатько, зоотехник группы хищных млекопитающих Минского зоопарка:

Начали расти волосы, раны зажили. Эффект достигнут, причем довольно неплохо.

Уникальная процедура имеет практический смысл и для людей. Ученые собираются не только лечить диких животных, но и использовать их плазму для изготовления, к примеру, противоаллергических препаратов для человека.

Ветеринары не собираются на этом останавливаться. В планах у белорусских ветеринаров получить из плазмы верблюда вакцину против гриппа для людей. Уже установлено, что организм человека не отвергает антитела этого животного, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».