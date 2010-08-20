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Белорусские ученые создали технологию обработки металла, которой заинтересовался автомобильный гигант

20 августа 2010 12:38
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Белорусские ученые создали принципиально новую технологию литья деталей методом намораживания.

В результате воздействия холода в определенном режиме надежность и долговечность деталей вырастает в 30 раз. Металл приобретает, казалось бы, не совместимые между собой свойства — упругость и прочность. Это и обеспечивает долгую жизнь механизмов.

Новая разработка уже используется в отечественном машиностроении. Покупкой белорусского ноу-хау заинтересовались известный немецкий концерн и промышленные предприятия Кореи.

Евгений Марукович, директор Института технологии металлов Национальной академии наук Беларуси:
Во всем мире шли путем увеличения прочностных характеристик материала за счет насыщения его другими материалами. Наша работа, и наш институт, и наша научная школа пошли совсем другим путем. Мы совершили технологический прорыв в этой области: решили возбудить внутренние резервы металла.

# Наука

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