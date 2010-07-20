Белорусские ученые-селекционеры намерены ежегодно выпускать около 30 тонн элитных семян

Это позволит сэкономить около $3,5 млн в год и практически полностью закрыть собственные потребности в растительном сырье. Причем, нашим разработками интересуются и за рубежом.

Ученая Ирина Вентоняк в овощеводстве — не новичок, несмотря на свой юный возраст. А вот на белорусских полях и вообще в Беларуси она впервые.

Картофель — ее профессия, а в целом овощеводство — скорее, образ жизни. Нина Киселева из Казахстана по-доброму завидует не только своим коллегам, но и всем белорусам. Эта площадка для сбора огурцов — больше всего впечатлила гостью (см. видео к сюжету — ред.).

Нина Киселева, сотрудник Казахского НИИ картофелеводства и овощеводства (Казахстан):

Здесь, я вижу, все такое добротное. Во всем чувствуется рука хозяйственная. На самом деле, есть чему поучиться. Сельхозмашины ваши для нас — мечта!

Мечта каждого жителя, особенно мегаполиса, — свежие витаминные продукты круглый год. Когда на этикетках помидоров или огурцов в гиппермаркетах Белокаменной значится «Беларусь» — выбор однозначный, даже для российского селекционера. Причина — вполне объяснима.

Сергей Сирота, заместитель директора Всероссийского НИИ семеноводства и овощных культур (Московская область):

Сохранили приоритеты в своей работе — выращивать овощи с высоким биохимическим составом. Не нужно таблеток: кушай овощи и будешь здоров. В Беларуси выращивают, в основном, свои сорта, не иностранные, поэтому и отдается предпочтение белорусскому продукту.

Новый сорт ранней капусты — бестселлер ученых-селекционеров — вот-вот побьет все рейтинги на отечественных прилавках. Он готов покорить и зарубежного покупателя. 86 сортов климатически адаптированных овощеводами продуктов уже отметили в специальном реестре, еще три десятка витаминных претендентов — на испытании.

Александр Аутко, директор Института овощеводства НАН Беларуси:

Уже в конце мая мы сможем получить раннюю продукцию.

Здесь под наблюдением белорусских ученых 400 сортов и гибридов сладкого перца. Его можно выращивать в обычных теплицах, без специального подогрева. Ставку селекционеры делают на сорт «Алеся», самый сочный и самый сладкий.

Перец, баклажаны, помидоры… Даже чай, специи и парфюмерные вытяжки можно получать на наших полях и при нашей погоде. Ученые подтвердили это на собственном опыте. Сейчас дело — за производством и торговлей, чтобы качественные овощи отечественного производства круглый год были на столе белорусов и стали востребованы на зарубежных рынках.