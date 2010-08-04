Белорусские ученые разработали прибор, в котором вода запросто режет металл, мрамор и стекло

Жидкость направляется со скоростью тысяча метров в секунду, что позволяет выкраивать детали любых форм и размеров. Новое оборудование будет востребовано не только у отечественной промышленности. Разработкой уже заинтересовались зарубежные коллеги.

Лист мрамора можно разрезать газовым пламенем или лазером. А можно и струей воды. Для этого жидкость надо разогнать до определенной скорости. Примерно – тысячу метров в секунду. И в считанные мгновенья из мраморного листа получается вот такой мраморный листик.

Ученые решили заработать на воде. Живительная влага оказалась очень удобным режущим инструментом. Почти как высокоточный лазерный нож, только дешевле.

Вячеслав Крутько, первый заместитель генерального директора предприятия «Центр» НАН Беларуси:

– В принципе, водяной струей можно резать торт, рыбу, мясо и т.д. Такой установки нет, но это в принципе возможности струи.

В таком приборе еще лет 10 назад не было никакой необходимости. Тракторы, комбайны, холодильники выпускали крупными партиями. И любому заводу достаточно было большого станка, который штамповал серийные детали. Теперь рынок требует эксклюзива: мелкими партиями и единичными заготовками, порой необычных форм и размеров. Исполнить такой заказ можно только на современном станке.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Это решает проблему импортозамещения. Вы видите, что, например, такой комплекс стоит от 100 до 200 тысяч долларов, каждая единица. Мало того, что это импортозамещение, у нас уже есть поставки такого оборудования за рубеж. Появляется возможность заработать валюту на рынках других стран, особенно в пределах Таможенного Союза.

Владимир Бородавко, генеральный директор предприятия «Центр» НАН Беларуси:

– Уже сегодня видно, что наша установка будет дешевле импортных аналогов, которые нам поставляют. Хотя здесь их небольшое количество, наверное, и десятка не наберется.

Белорусские ученые говорят: режущая способность воды, это не единственное на чем можно сегодня заработать валюту. В следующем году они предложат широкий модельный ряд оборудования для всех отраслей промышленности: также просто как разрезать бумагу ножницами, они всеми возможными способами будут раскраивать металл.

Михаил Мясникович, председатель президиума НАН Беларуси:

– В соответствии с международным рейтингом по науке и научно-техническому потенциалу Беларусь входит в первую 30-ку. И этим уже все сказано.

Ирина Туркова, Сергей Курков, телекомпания СТВ.