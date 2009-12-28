Прямой эфир

Белорусские ученые разработали новое оборудование для МКС

28 декабря 2009 15:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Речь идет о системе для прогноза и мониторинга природных и техногенных катастроф.

Техническая новинка позволит решать и многие экологические проблемы. Например, исследовать процесс зарастания пахотных земель, отслеживать воздействие человека на природу, изучать крупные массивы лесов и определять состав их пород, находить незащищенные участки с редкими видами флоры.

Сейчас система проходит завершающие испытания в ракетно-космической корпорации «Энергия». Ожидается, что уже в апреле следующего года ее доставят на Международную космическую станцию грузовым кораблем «Прогресс».

Борис Беляев, заведующий отделом радиофизики Института прикладных физических проблем имении А. Н. Севченко:
Этот космический эксперимент называется «Ураган». Почему ураган? Потому что в основном он работает в интересах МЧС. Это и перенос солей или пылевых соленых бурь из района Аральского моря, это и загрязнения вокруг промышленных  городов и целый ряд других задач, которые достаточно традиционны, но до сих пор окончательно не решены.

# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
22 декабря 2009 18:56

Энергетическую отрасль будут обслуживать суперкомпьютерные технологии

22 декабря 2009 12:26

Белорусские и российские ученые назвали лучший совместный проект уходящего года

21 декабря 2009 14:44

Американские ученые впервые уловили возможные сигналы темной материи