Белорусские ученые разработали метод защиты от несанкционированного доступа во Всемирную паутину

Впервые на постсоветском пространстве удалось создать схему кодирования, которая поможет сохранить анонимность информации на расстоянии до ста километров.

Подобный метод можно применять везде, где есть коммуникации. Это промышленные и научные предприятия, и спецслужбы. Другими словами — везде, где недопустима утечка информации.

Для населения разработка учёных интересна, в первую очередь, как надёжная защита банковских счетов и пластиковых карт.

Сергей Килин, заместитель академика-секретаря отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:

Информация защищается на основе её кодирования в отдельные частицах — фотонах. И если кто-то хочет подсмотреть, как эта информация передаётся, то фотоны устроены так, что они тут же видоизменяются. И мы это сразу обнаруживаем. Получается, что защита информации является безусловной.