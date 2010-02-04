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Белорусские ученые разработали метод защиты от несанкционированного доступа во Всемирную паутину

04 февраля 2010 12:05
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Впервые на постсоветском пространстве удалось создать схему кодирования, которая поможет сохранить анонимность информации на расстоянии до ста километров.

Подобный метод можно применять везде, где есть коммуникации. Это промышленные и научные предприятия, и спецслужбы. Другими словами — везде, где недопустима утечка информации.

Для населения разработка учёных интересна, в первую очередь, как надёжная защита банковских счетов и пластиковых карт.

Сергей Килин, заместитель академика-секретаря отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси:
Информация защищается на основе её кодирования в отдельные частицах — фотонах. И если кто-то хочет подсмотреть, как эта информация передаётся, то фотоны устроены так, что они тут же видоизменяются. И мы это сразу обнаруживаем. Получается, что защита информации является безусловной.

# Hi-Tech # Наука

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