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Белорусские ученые разрабатывают технологию переработки горючих сланцев, что позволит использовать местные виды топлива

09 марта 2011 06:52
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Уже к 2014 году на этих месторождениях начнется строительство шахт, горнохимических комбинатов и электростанций.

Значительные запасы этих природных ископаемых были разведаны в Беларуси еще в прошлом веке. Но по многим причинам не востребованы до этого дня. Освоение горючих сланцев позволит обеспечить в республике использование местных видов топлива, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
 
Иван Лиштван, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:
При определенных внешнеэкономических условиях и внешнеэкономических ценах на энергоносители переработка горючих сланцев целесообразна. Поэтому мы отработали определенные технологии в этом плане, приспособили ряд оборудования. Самой главной технологией будет термохимическая переработка, или пиролиз горючих сланцев, на установку с твердым теплоносителем.

# Наука

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