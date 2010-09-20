Белорусские ученые работают над созданием цветной электронной бумаги

Сегодня черно-белые аналоги широко применяются в мире для создания рекламы, получения цифровых изображений, выпуска электронных книг. Белорусская разработка выигрывает вдвойне: она не только цветная, но и значительно дешевле мировых образцов.

Владимир Агабеков, директор института химии новых материалов НАН Беларуси:

Вот ты написал любимой девушке письмо, потом разлюбил — переписал заново. Она вот такая же, как и бумага!

Футуристичный проект задумали еще в 70-х. В мире несколько компаний уже выпускают электронную бумагу. Первые ее образцы удалось получить три года назад. Наши ученые «по стопам» не пошли. И придумали сразу несколько ноу-хау, сенсационных для этой области науки. Оказывается «электронная» — это только название для нашей разработки.

Самое главное отличие белорусской электронной бумаги от всех зарубежных аналогов в том, что она не требует электричества. Чтобы написать текст, нужна специальная лазерная ручка, а чтобы его прочитать — только свет. Получается даже цветное изображение.

Схема проста: на основу наносится три цветных слоя — пурпурный, желтый и синий. Их сочетания позволяют создать полную радужную палитру. Включил нужную волну лазерной ручки — пиши хоть зеленым, хоть красным.

Надежда Иванова, заведующая лабораторией полироидных пленок института химии новых материалов НАН Беларуси:

Чтобы увидеть изображение, нам нужно, чтобы луч света прошел, отразился от подложки и вернулся в глаз наблюдателя.

Таким образом, законы оптики заменили электричество. И сэкономили, как минимум, деньги. А сама разработка вполне способна заменить собой плакаты на биг-бордах, ценники в магазинах и табло расписаний на вокзале. Не говоря уже о книгах и газетах. Похоже, что и макулатуры не будет: редакция выпускает газету, человек купил, прочитал, сдал в пункт приема какой-то и следующий номер печатают на этом же листе.

В институте применений своему детищу нашли уже с десяток. И фантастикой их уже не назовешь.

Александр Муравский, заведующий лабораторией института химии новых материалов НАН Беларуси:

Это будет устройство, подобно бумаге, где на принтере можно будет распечатать при помощи света. То есть, у принтера не будет чернил, тонера, то есть расходных материалов.

Цветная электронная бумага в мире сейчас прочно в статусе экзотики. Ее можно увидеть только на конференциях, под колпаком и с табличкой «Руками не трогать» — уж больно дорогая. А чтобы разработка стала цветной, требуются действительно тепличные условия.

Александр Муравский, заведующий лабораторией института химии новых материалов НАН Беларуси:

Чтобы увидеть яркое изображение, подсвечивают достаточно мощными лампами. Но понятно, что реальное устройство должно работать при естественном свете. Там, где человеку комфортно. А нам не комфортно сидеть под прожекторами.

Белорусский институт в этом смысле пошел по практичному пути. Наша бумага неприхотлива и к погоде и к кошельку. Короче говоря, попали в точку. Сегодня каждый заказчик желает знать, где делают цветную электронную бумагу. А главное — дешёвую. Аналитики подсчитали: через полтора года рынок продаж бумаги нового поколения составит полмиллиарда долларов. Как раз к этому сроку белорусская разработка войдет в полноценный оборот. И сможет рассчитывать на свой кусок мирового пирога.

Алексей Мартиненок, Андрей Дук, телекомпания СТВ.