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Белорусские ученые приступили к разработке национальной космической программы на ближайшие 5 лет

12 апреля 2012 06:03
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Новости Беларуси. Белорусские ученые приступили к разработке национальной космической программы на ближайшие пять лет. Акцент – на развитии космической связи.

Программа, принятая в 2008 году, подходит к завершению, ключевым направлением отрасли в этот период стало развитие системы дистанционного зондирования Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Тузиков, генеральный директор ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»:
Создание системы дистанционного зондирования земли в Республике Беларусь. Имеется национальный оператор дистанционной системы зондирования земли, предприятие «Геоинформационные системы».  Запуск спутника, создание системы управления данным спутником и системы получения информации от него, обработки, хранения и доведения до пользователей. Я надеюсь, что в этом полугодии то, что планируется, будет выполнено.

# Государственная политика в сфере науки # Государственная политика # Космос # Наука # Александр Тузиков

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