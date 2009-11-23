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Белорусские ученые помогут казахстанским коллегам осваивать калийные месторождения

23 ноября 2009 20:44
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И это не единственная «точка соприкосновения» в научном сотрудничестве двух стран.

В числе приоритетных направлений также создание лазерной и светодиодной техники и аграрные технологии. Они, уверены ученые, дадут хорошие всходы на казахстанской земле.

Александр Цыганов, заместитель председателя Президиума Национальной Академии наук Беларуси:
Есть ряд наработок в области информационных технологий, космических технологий, соответствующие программы, которые белорусская сторона тоже готова сегодня продавать казахстанским партнерам. Были предложения от казахстанских химиков по производству ряда лекарственных препаратов.

# Наука

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