Белорусские ученые помогут казахстанским коллегам осваивать калийные месторождения

И это не единственная «точка соприкосновения» в научном сотрудничестве двух стран.

В числе приоритетных направлений также создание лазерной и светодиодной техники и аграрные технологии. Они, уверены ученые, дадут хорошие всходы на казахстанской земле.

Александр Цыганов, заместитель председателя Президиума Национальной Академии наук Беларуси:

Есть ряд наработок в области информационных технологий, космических технологий, соответствующие программы, которые белорусская сторона тоже готова сегодня продавать казахстанским партнерам. Были предложения от казахстанских химиков по производству ряда лекарственных препаратов.