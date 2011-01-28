Белорусские ученые подвели итоги своей работы, отметили лучших и представили последние разработки

Их разместили сразу на нескольких площадках Национальной академии наук.

Прямо у входа – крупногабаритная техника. Почетное место – особо титулованным разработкам. Трактор «Белорус» с электроприводом высоко отмечен на выставке в Ганновере. Предмет гордости отечественных ученых – исследования в области нано-технологий, космоса, сельского хозяйства, медицины.

Среди последних разработок – не имеющий аналогов тренажер для детей, больных параличом. Он улучшает двигательную активность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Дает еще больше шансов для выздоровления.

Сергей Бабичев, директор компании-разработчика:

Тренажер очень прост в управлении и эксплуатации. Пациент становится в круг и может наблюдать на мониторе задачу. Это может быть игра, задача, которую нужно решить при помощи движения ног.

Маргарита Девятловская, руководитель лаборатории проблем здоровья детей Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Аналогов для детей в мире нет. Этот аппарат предназначен для восстановления двигательных нарушений у детей с детским церебральным параличом и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями.

Главная задача сегодня - тандем науки и производства. Именно в этом случае инновации принесут максимальную экономическую выгоду стране.

Петр Витязь, первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси:

Инициатива, инновации, инвестиции. А эти проблемы невозможно решать без научных достижений, решать вопросы экспорта, импортозамещения, конкурентосособности, выход на мировой рынок через научные достижения, через привлечения инвестиций.