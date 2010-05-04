Белорусские ученые научились проводить раннюю диагностику катаракты, которая может замедлить ее развитие

В Минске, в Институте биофизики и клеточной инженерии проведены исследования, которые меняют представления о ранней диагностике этого заболевания.

Этим заболеванием в мире сегодня страдают до 20 миллионов человек. В основном, это люди в возрасте. Однако причинами катаракты может стать также травма, приём лекарств или другая болезнь, к примеру диабет. Человек видит картинку, словно через запотевшее стёкло.

При катаракте происходят изменения в хрусталике. На экспериментальной установке учёные сравнили прозрачный, здоровый, хрусталик быка и больной — человеческий. Использовался метод фосфоресценции. Оказалось, что продукты окисления липидов, из-за которых мутнеет хрусталик, светятся не всегда.

Инесса Галец, младший научный сотрудник Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси:

Была замечена разница в том, что в прозрачном хрусталике нет никаких сигналов при комнатной температуре, а в катарактальном хрусталике есть интенсивная полоса. Оказалось, что в зависимости от стадии катаракты интенсивность этой полосы возрастает.

На основе наблюдений разработан метод, который может использоваться при диагностике заболевания.

Лечение катаракты сегодня только хирургическое. Мутный хрусталик заменяют на искусственный. Назначение на операцию даётся после тщательного обследования. И, по мнению белорусских учёных, при раннем выявлении болезни или даже предрасположенности к ней катаракты можно если не избежать, то замедлить развитие.

До внедрения метода в практику ещё должно пройти время. Учёные уже отправили заявку на патент. После чего, возможно, будет создано уникальное диагностическое оборудование.

Алеся Высоцкая, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.