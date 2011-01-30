Белорусские ученые и инженеры создали сверхточный микроскоп, не имеющий аналогов в странах СНГ

Далее все процессы исследования полностью автоматизированы. Человеческий фактор исключен. С помощью этого аппарата можно будет контролировать качество в микроэлектронике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, такую плату из тысячи микросхем, поместив под прицел сверхмощной оптики, возможно рассмотреть со всех сторон.
Сергей Басалаев, директор научно-технического центра «Микроскопия»:
Он позволит на качественно новом уровне проводить исследования, отрабатывать технологические процессы для серийного производства.
Новое качество выпускаемой продукции.
Совмещение оптического и атомно-силового микроскопов в этом комплексе позволяют отследить дефекты интегральных микросхем еще на стадии производства. Здесь можно увидеть не просто плоскую картинку, но и объемное изображение всего процесса в нано-измерении.
В Беларуси микроскопом заинтересовался наш завод «Интеграл», куда прибор доставят в первую очередь. Но белорусские ученые рассчитывают с этой новинкой занять свою нишу и на мировом рынке. К оптическому «исследователю» уже проявили интерес специалисты из России и Германии.
Александр Рогожник, директор конструкторского бюро точного электронного машиностроения:
Эта продукция является импортозамещающей и экспортоориентированной. У нас уже достигнута договоренность о поставке этих комплексов в Российскую Федерацию.
Наладив эффективную связь науки с производством, сейчас время воплотить перспективные научные идеи в реальные деньги. Стоимость проекта – миллион долларов.
Сергей Чижик, главный ученый секретарь НАН Беларуси:
Это пример продукта с очень высокой добавленной стоимостью. Реально наукоемкий продукт.
Выход на эту новую технику нас ставит впереди многих стран.
Буквально несколько месяцев назад в Беларуси разработали увеличивающий в три тысячи раз технологический микроскоп, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кстати, первая партия сразу ушла на экспорт – в Санкт-Петербург. Да и новый медико-биологический прибор отечественного производства успешно используют для исследований крови.