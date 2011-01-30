Белорусские ученые и инженеры создали сверхточный микроскоп, не имеющий аналогов в странах СНГ

Сканирующее устройство может не только улучшить качество выпускаемой электронной техники, но и принести стране солидные дивиденды. Производство подобной продукции доступно лишь немногим высокоразвитым странам – США, Японии и Германии и стоят они там миллионы долларов.

Далее все процессы исследования полностью автоматизированы. Человеческий фактор исключен. С помощью этого аппарата можно будет контролировать качество в микроэлектронике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К примеру, такую плату из тысячи микросхем, поместив под прицел сверхмощной оптики, возможно рассмотреть со всех сторон.

Сергей Басалаев, директор научно-технического центра «Микроскопия»:

Он позволит на качественно новом уровне проводить исследования, отрабатывать технологические процессы для серийного производства.

Новое качество выпускаемой продукции.

Совмещение оптического и атомно-силового микроскопов в этом комплексе позволяют отследить дефекты интегральных микросхем еще на стадии производства. Здесь можно увидеть не просто плоскую картинку, но и объемное изображение всего процесса в нано-измерении.

В Беларуси микроскопом заинтересовался наш завод «Интеграл», куда прибор доставят в первую очередь. Но белорусские ученые рассчитывают с этой новинкой занять свою нишу и на мировом рынке. К оптическому «исследователю» уже проявили интерес специалисты из России и Германии.

Александр Рогожник, директор конструкторского бюро точного электронного машиностроения:

Эта продукция является импортозамещающей и экспортоориентированной. У нас уже достигнута договоренность о поставке этих комплексов в Российскую Федерацию.

Наладив эффективную связь науки с производством, сейчас время воплотить перспективные научные идеи в реальные деньги. Стоимость проекта – миллион долларов.

Сергей Чижик, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

Это пример продукта с очень высокой добавленной стоимостью. Реально наукоемкий продукт.

Выход на эту новую технику нас ставит впереди многих стран.

Буквально несколько месяцев назад в Беларуси разработали увеличивающий в три тысячи раз технологический микроскоп, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кстати, первая партия сразу ушла на экспорт – в Санкт-Петербург. Да и новый медико-биологический прибор отечественного производства успешно используют для исследований крови.