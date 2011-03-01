Белорусские полярники вернулись из Антарктиды домой

На ледовом континенте ученые провели более тысячи озонометрических наблюдений, сотни биологических и других исследований.

Во время экспедиции наши полярники пообщались с коллегами из России, Китая, Индии, Австралии. Белорусский флаг поднимался на зарубежных полярных станциях шесть раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пока южный материк Земли объявлен зоной науки и исследований, разработка полезных ископаемых здесь запрещена. Однако, через несколько десятилетий может начаться раздел ледового континента, ведь он богат различными ресурсами.

Ведущие страны мира расширяют здесь свои исследования. И присутствие Беларуси в Антарктиде имеет для страны не только научное, но имиджевое и стратегическое значение.