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Белорусские полярники вернулись из Антарктиды домой

01 марта 2011 13:09
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На ледовом континенте ученые провели более тысячи озонометрических наблюдений, сотни биологических и других исследований.

Во время экспедиции наши полярники пообщались с коллегами из России, Китая, Индии, Австралии. Белорусский флаг поднимался на зарубежных полярных станциях шесть раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Пока южный материк Земли объявлен зоной науки и исследований, разработка полезных ископаемых здесь запрещена. Однако, через несколько десятилетий может начаться раздел ледового континента, ведь он богат различными ресурсами.

Ведущие страны мира расширяют здесь свои исследования. И присутствие Беларуси в Антарктиде имеет для страны не только научное, но имиджевое и стратегическое значение.

# Наука # Антарктида

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