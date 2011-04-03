Белорусские геологи открыли новое месторождение нефти в Гомельской области

Скважина расположена в Калинковическом районе на глубине 2600 метров. За нынешний год это уже не первое месторождение нефти, найденное в Беларуси геологами.

Самое распространенное в Беларуси полезное ископаемое – калийная соль. Беларусь третья в мире по ее запасам. Нефти или черного золота, как ее еще называют, по словам ученых, в стране не так много. Но ее месторождения белорусы открывают с завидным постоянством.

Новое месторождение находится традиционно в Припятском прогибе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это юго-восток страны. На этом участке расположены все белорусские нефтяные скважины. Их сегодня уже 75. Первая была открыта в 1964 году на «Речицком» месторождении. Последняя, «Новоказанская», глубиной более 2,5 километров, в Калинковическом районе. Геологи сейчас проводят изучение нового месторождения.

Ярослав Грибик, заместитель генерального директора РУП «Белгеология»:

На сегодняшний день скважина обсажена и готовится опприсовка, монтаж устьевого оборудования и подготовка к испытанию в колонне. Вот тогда будет определен и дебит, и параметры притока, которые есть.

За этот год это уже второе место залежей нефти открытое в Беларуси. Предыдущее обнаружили в Светлогорском районе. Поиск новых запасов нефти в стране и их освоение предусмотрены государственной программой до 2015 года. Этот документ находится на рассмотрении, но уже сейчас известны объемы работ.

Анатолий Лис, заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Полтора миллиона тонн мы прибавили в прошлом году, то есть, нашли, разведку провели. Прирост нефти есть. А 1,7 извлекли. Поэтому примерно мы столько, сколько приращиваем, столько и добываем.

Минимум должны прирасти на 6,5 миллионов тонн за эти пять лет.

Среди других перспективных задач в программе развития также обозначены поиск и добыча алмазов и драгоценных металлов на территории страны. К слову, алмазами уже заинтересовались зарубежные инвесторы. И предложили помощь по поиску этих драгоценных камней.

Владимир Варакса, заместитель директора Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Это европейская компания, зарегистрированная в одной из европейских стран.

Предварительные результаты наших работ, перспективы по общепринятой в мире схеме поисков месторождений коренных алмазов представлены специалистам этой компании.

Помимо традиционных топливно-энергетических ресурсов в ближайшее время в Беларуси начнут поиск сланцевого газа. Сегодня на него во всем мире ажиотаж. А США и Европа смотрят на новинку как на возможного конкурента традиционному природному газу. Белорусским геологам также поставлена задача по поиску этого топлива. И они уже знают с кем и где будут его искать.

Анатолий Лис, заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

На сегодняшний день у нас есть договоренность. «Беларуснефть» будет заниматься с одной из польских компаний. Мы заключаем договор и будем в районе Бреста.

В Беларуси постоянно совершенствуются технологии по добыче и переработке углеводородного сырья, нефти и газа. Идет поиск новых полезных ископаемых. Большая заслуга в этом геологов.

Третьего апреля у них профессиональный праздник. Специалисты по земле и полезным ископаемым отмечают его ежегодно в первое воскресенье апреля уже на протяжении 45 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».