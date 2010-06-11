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Беларусь и Россия намерены углублять кооперацию в сфере космической промышленности

11 июня 2010 13:59
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Александр Лукашенко посетил Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени Иосифьяна. Глава нашего государства предложил российским партнерам внести конкретные предложения по перспективным направлениям сотрудничества с белорусскими предприятиями.

База в нашей стране для этого есть. Фактически речь идет о создании в Беларуси полноценной собственной космической промышленности с производственной и научной базой. И это может стать новым направлением в экономике, отметил Александр Лукашенко.

Отечественный спутник для системы дистанционного зондирования Земли планируется запустить с космодрома «Байконур» в конце этого года. Работы по созданию аппарата уже завершаются.

Михаил Мясникович, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси:
Если еще три года назад шел разговор о создании белорусского космического аппарата, то сегодня у нас в стране программа работ в космической сфере значительно расширена. Что касается белорусской космической системы дистанционного зондирования земли, то это, безусловно, — белорусский космический аппарат создание которого сейчас завершается и который будет работать в белорусско-российской космической группировке.

Александр Лукашенко посетил Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени Иосифьяна

Александр Лукашенко посетил Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени Иосифьяна

Александр Лукашенко посетил Всероссийский научно-исследовательский институт электромеханики с заводом имени Иосифьяна

# Наука

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