База НЛО может находиться на Луне

В середине 90-х телевидение показало кадры, как военные медики делают вскрытие инопланетянина в конце 40-х годов. За прошедшие десятилетия в мире собраны почти полмиллиона свидетельств о появлении в небе НЛО.

В середине 90-х телевидение показало кадры, которые заставили весь мир содрогнуться: военные медики делают вскрытие инопланетянина. Вскрытие проходило в конце 40-х годов. Как раз в это время в США случилось происшествие, споры о котором не умолкают до сих пор. 8 июля 1947 года в городе Розвелл штате Нью-Мексико газеты вышли с шокирующими заголовками: «ВВС захватили летающую тарелку». Как сообщил майор разведки Джесси Марсел, на ранчо вблизи города военные подобрали обломки загадочного диска, упавшего с неба, но майор Марсел сказал прессе не все, некоторые очевидцы утверждали, что рядом с тарелкой были найдены тела четырех гуманоидов, и один из них выжил.

Спустя некоторое время власти спохватились и дезавуировали сообщение Марсела. По официальной версии, обломки принадлежали высотному радарному зонду, следившему за ядерными испытаниями в Советском Союзе. Несколько лет назад эти обломки попали на исследование в Россию.

Владимир Чернобров, руководитель научно-исследовательского объединения «Космопоиск»:

Мы провели анализ. В данном случае мы имели место с операцией «сокрытие», то, что хранится в американском ангаре 18А, является подделкой.

Знаменитые кадры со вскрытием инопланетянина также оказались подделкой, об этом не так давно сообщил сам автор съемки. Но зачем нужно было вводить мировую общественность в заблуждение, если никаких летающих тарелок не было? И что в конце 40-х вызвало такой переполох в правительстве США?

В 1952 году в США создается Агентство национальной безопасности, основной задачей которого было выяснение истинных масштабов инопланетного присутствия на Земле. Режим секретности в вопросах НЛО оказался намного жестче, чем в проекте по созданию атомного оружия. Что же такого в разгар холодной войны нужно было засекретить больше, чем атомную бомбу?

За прошедшие со времен Розвелла семь десятилетий в мире собраны почти полмиллиона свидетельств о появлении в небе тарелок, шаров и треугольников.

В июле 1965 года во французских Альпах фермер Массе увидел приземлившийся на его поле яйцевидный объект, из которого вышли два человекоподобных существа, ростом около 1 метра, с большими головами и зеленоватой кожей. Когда фермер приблизился к ним, одно из существ направило на него черную трубку — и Массе оказался парализован, после этого пришельцы поднялись по световому лучу в свой объект и улетели.

Июнь 1979 года, Казахстан, пионерский лагерь «Березка». Группа из 15 ребят во главе с вожатой, гуляя в лесу, увидела яркую вспышку, а затем заметила несколько черных человекоподобных существ, ростом три с половиной метра, которые двигались в их сторону. Вожатая, почувствовав опасность, закричала, на ее крик сбежалось много людей. Увидев большое скопление людей, пришельцы исчезли.

Зимой 1996 года в бразильской провинции Вариньи после появления НЛО множество людей видели двуногих существ с коричневой кожей, тремя пальцами на конечностях и тремя выступами в части головы. Существа сеяли ужас среди местного населения. На их поимку были подняты военные, утверждают, что одного пришельца удалось схватить. Существо умерло в больнице, оно разлагалось на глазах, издавая сильный аммиачный запах.

Владимир Мельников, доктор технических наук, профессор, академик Российской Академии Космонавтики имени Э. Циалковского:

Гуманоидов существует семь видов. Сюда входят и зелененькие человечки метрового роста, и тридцати сантиметровые, имеются и трехметрового размера со светлыми волосами и голубыми глазами, а также имеются и пресмыкающиеся.

Александр Семенов, президент ассоциации «Экология непознанного»:

Чуть позже возникли контактеры.

Рассказы контактеров в общих чертах совпадают: вначале яркое сияние или вспышка, замолкает радио, глохнут моторы автомобилей, люди ощущают холод и буквально не могут пошевелиться. Гуманоиды отправляют людей в НЛО по световому лучу. Внутри они видят большие пространства с куполообразным потолком.

Владимир Мельников:

Если вы настроены дружелюбно и они тоже, то вы просто обмениваетесь информацией, а если вас используют для каких-то анализов, то у вас просто потом стирают память об этом контакте.

В 1995 году к американскому хирургу Роджеру Лейлу обратилась женщина, испытывавшая головные боли непонятного характера, она ничего не помнила о похищении пришельцами, но эти воспоминания пришли к ней под гипнозом. При детальном исследовании оказалось, что у нее на шее по кожей находится посторонний предмет, сделанный из неизвестного на земле материала. С тех пор доктор Лейл провел около десятка операций по извлечению имплантантов. Эти миниатюрные предметы по виду напоминают семечки или горошины, они могут изменять свое состояние: из твердого в желеобразное.

Но даже если похищенных людей возвращают внешне невредимыми, этот контакт не проходит для них бесследно. По данным российского УФО-центра, 95% контактеров получают расстройства организма, которые приводят к различным заболеваниям.

Владимир Мельников:

После контакта с пришельцами у контактеров возникают головные боли, потери зрения.

В 1972 году бригада монтажников на Среднем Урале заметила в полукилометре от себя яркую вспышку. Бригадир Сергей Зиновий отправился посмотреть, в чем дело, через несколько минут вспышка повторилась, а над головами людей бесшумно пролетел огромный темный объект. На поляне, куда отправился Зиновьев, никого не было, только примятая по окружности трава и три глубоких вмятины. Больше бригадира никто и никогда не видел.

Порой происходят и массовые исчезновения людей. Во время Первой мировой войны на территории Турции исчез целый полк британской армии. Это произошло на глазах у множества очевидцев. Колонну солдат, маршировавших по горной дороге, накрыло плотное серебристое облако. Ни один из 250 солдат из этого облака больше не появился.

За год в России без вести пропадают около 60 тысяч человек, по всему миру — около 2-х миллионов, примерно 5% случаев исчезновения людей связаны с неопознанными объектами.

Владимир Мельников:

От контакта лучше всего скрываться за каким-то препятствием, если гуманоиды вышли из тарелки, они прекрасно знают о вашем присутствии, но лучше не привлекать внимание.

Многие контактеры утверждают, что нас посещают гости из созвездий Плеяда, Орион, Лебедь, Большой пес. В 1995 году европейские астрономы открыли планету около солнцеподобной звезды в созвездии Пегас.

Александр Зайцев, доктор физико-математических наук:

Таких планет вокруг звезд открыто уже порядка 200.

Некоторые планеты по своим размерам и удаленности от звезды напоминают нашу Землю, значит, теоретически там может возникнуть жизнь, и по меркам вселенной, находятся они не так уж и далеко.

Александр Зайцев:

Самая ближайшая из звезд расположена в созвездии Кассиопея, и до нее лететь каких-то 36 лет.

Ни один раз обратным адресом инопланетян контактеры называли созвездие Сириуса. В Африке на территории государства Мали живет народ догоны. В легендах и мифах этого племени содержатся сведения о двух звездах, астрономы называют их Сириус А и Сириус Б. Без мощного телескопа увидеть их просто невозможно. Кто же сообщил древним догонам эту информацию? Может тот, кто сам прилетел оттуда?

В 70-х годах на экраны многих стран вышел сенсационный документальный фильм «Воспоминания о будущем» по книге швейцарского исследователя Эриха фон Дэникена. В фильме показаны следы палеовизита. Многие предположения Дэникена кажутся сегодня наивными. Например о том, что наши далекие предки никогда бы не смогли без помощи инопланетного разума построить гигантские храмы, или что подобные наскальные рисунки первобытных людей могут изображать исключительно космонавта в шлеме.

Однако, различные свидетельства палеовизита продолжают находить и сегодня. Металлический предмет напоминает кусок кабеля или топливо-провода, но возраст его около трех тысяч лет и изготовлен он методом порошкового напыления. Подобная технология открыта только в прошлом ХХ столетии.

Этот загадочный камень обнаружен в одной из аномальных зон России, внутри его есть окаменелость искусственного происхождения, по виду она напоминает болт либо электронную катушку, но самое главное: загадочная деталь попала в камень в те времена, когда на нашей планете хомо сапиенс еще и в помине не было.

Владимир Чернобров:

Образец имеет возраст не менее 30 млн лет и не более 300. Позже при разрезании этого камня и при просвечивании его рентгеном выяснилось, что внутри камня есть еще 6 таких изделий.

Официальная наука, отрицающая возможность существования внеземной цивилизации, тем не менее не может объяснить многие подобные факты. В частности загадочные круги на полях и огромные рисунки, пиктограммы, обнаруженной с воздуха в аргентинской пустыне Наска.

Владимир Чернобров:

Причина возникновения этих линий приходит сверху. И на сегодняшний момент известно, что для всех известных рассчитанных пиктограмм излучение приходило из одного и того же участка земного небосвода.

Когда космические корабли вышли на орбиту Земли стало понятно, что НЛО — это не только атмосферное явление. В космосе непонятные объекты буквально кишат. Они сопровождают спутники и появляются на поверхности планет.

В 1995 году близ Тольятти семейная пара с ребенком отправилась отдохнуть на природу. Когда машина свернула на проселочную дорогу, сын заметил, что позади бегут, не касаясь земли, три плоские фигуры в серебристых скафандрах. Отец, развернув машину, помчался обратно к шоссе. Тогда пришельцы прекратили преследование.

Где может находиться база пришельцев? Самое удобное место — спутник Земли. Первые американские астронавты высадившиеся на Луну, видели скопление кораблей. Об этом Нил Армстронг говорил по закрытому каналу связи. Более того, было предположение, что лунная программа американцев, в которую они вложили много сил и средств, была свернута не по их воле.

НЛО появляются в местах, где происходят важные исторические события. Их в массовом порядке видели летчики Второй мировой, вьетнамской и корейских войн. НЛО зависали над Херосимой после ядерного взрыва и над Чернобыльской АЭС после аварии.

В октябре 1983 года НЛО одновременно появились над американской базой стратегических ядерных сил в штате Норфолк и советской дивизией ракетных войск в Прикарпатье. Из-за их воздействия автоматика дала сбой, который едва не привел к автоматическому запуску ракет и ядерному конфликту держав.