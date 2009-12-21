Американские ученые впервые уловили возможные сигналы темной материи

Группа исследователей из Национальной лаборатории Ферми при министерстве энергетики США в предместьях Чикаго первой сообщила о двух эпизодах, которые «не противоречат» физической теории темной энергии.

Ученые поспешили отметить, что пока невозможно с уверенностью утверждать, что речь идет об обнаружении темной материи, сообщает ВВС.

В программе криогенного эксперимента по поискам темной материи участвует несколько американских университетов и научных институтов. Эксперимент проводится в подземной лаборатории в заброшенной шахте в северной Миннесоте. Расположенные на глубине 1,5 км детекторы, защищенные мощной изоляцией и горными породами от наведенных фоновых излучений, обладают высокой чувствительностью в обнаружении элементарных частиц в космическом излучении.

Как рассказал руководитель Фермилэб доктор Пьер Оддон, в 2010 году в шахте будет закончена установка нового более чувствительного детектора, масса которого будет в три раза больше, а уровень фонового шума на порядок ниже, чем у существующих детекторов.

По расчетам космологов, обычная материя – газ, звезды, планеты и галактики – составляет менее 5% от массы Вселенной. Остальная масса остается невидимой. Астрономы считают, что 70% этой массы связаны с так называемой «темной энергией» – так называют гипотетическое явление, которое способно объяснить механизм расширения Вселенной. Еще 25% от массы Вселенной составляет темная материя.

Существуют теории, согласно которым темная материя состоит из элементарных частиц, получивших название вимпы (WIMPS) – слабовзаимодействующих массивных частиц. Предполагают, что они имеют массу, близкую к массе атомного ядра, но при этом не притягиваются, а отталкиваются от других частиц. Это делает обнаружение самих частиц практически невозможным. Поэтому детекторы, используемые в эксперименте, фиксируют слабые следы энергии, которые возникают при рассеивании вимпов. Это единственный возможный признак их существования.

Ученые, участвующие в криогенном эксперименте на шахте в Миннесоте, сообщили, что обнаружили на детекторах из кремния и германия, охлажденных почти до абсолютного нуля, сигналы, которые могут указывать на существование таких частиц.